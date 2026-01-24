La Ruota della Fortuna, Samira Lui sbaglia look. L’abito è “come una bomboniera”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Samira Lui

Anticipa con largo anticipo il Carnevale la puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 24 gennaio. O, per lo meno, così sembra a giudicare dall’abito sfoggiato da Samira Lui. Un vestito decisamente estroso che non manca di attirare l’attenzione anche del co-conduttore Gerry Scotti. Una vera caduta di stile che ci ha irrimediabilmente distratto dalla gara in corso.

L’abito “bomboniera” e l’ironia di Gerry Scotti

Gerry Scotti non manca mai di notare i cambiamenti di look della collega Samira Lui e, molto spesso, ne complimenta con generosità l’eleganza. Stasera, però, anche il sempre loquace conduttore si trova senza parole di fronte all’outfit della collega. “Sembra un cigno con i tacchi” commenta mentre la guarda muoversi di fronte al tabellone. Poi, sempre gentile, si corregge: “Che bel vestito, me lo presta? Devo andare a una festa dopo”.

Samira sembra cogliere la velata presa in giro del compagno di giochi e, mostrando una grande dosa di autoironia, è lei stessa a rispondere sottolineando come il suo candido vestito assomigli a “una bomboniera”. Ed è proprio così: è decisamente sopra le righe l’abito bustier bianco contraddistinto da una vaporosa minigonna composta da grandi cerchi.

Sui social gira un video in cui un giovane comico si diverte a immaginare il dietro le quinte de La Ruota della Fortuna. Il creator ipotizza che la stylist di Samira, un po’ come le sorellastre di Cenerentola, sia gelosa della bellezza della propria cliente e, per questo, si vendicherebbe attribuendole ogni volta l’abito meno bello che riesce a trovare. Questa sera, il siparietto comico sembra essere diventato realtà. Di certo non ci sarà alcuna invidia e nessuna professionalità viene qui messa in dubbio, ma ci si chiede come sia stato possibile scegliere, in mezzo a una scelta che immaginiamo vasta, proprio la sopracitata “bomboniera”.

Samira Lui è pronta al Carnevale

I cerchi della gonna di Samira ricordano quelli che, dopo una giornata di giochi, si ingarbugliavano irrimediabilmente al di sotto delle ampie gonne dei vestiti da Carnevale da principessa che indossavamo da bambine. E forse quello della stella Mediaset è un messaggio in codice. Il prossimo impegno lavorativo di Samira sarà infatti in maschera.

Amata dal pubblico di tutt’Italia, Lui è stata scelta come madrina della 22esima edizione del Corso mascherato, la tradizionale sfilata di carri che dà inizio al Carnevale di Santarcangelo, in provincia di Rimini. Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, di fronte a un pubblico che si prospetta di oltre 10mila persone, la showgirl sfilerà sul corso principale per poi dare il via alla grande festa in piazza.

Per l’occasione, il comune romagnolo ha preparato anche un carro dedicato proprio a La Ruota della Fortuna. Ennesima testimonianza dello show televisivo che, rinfrescando la storica edizione che fu di Mike Bongiorno, si è trasformata nel fenomeno televisivo dell’anno. E anche in un popolarissimo gioco da tavolo, adesso persino in un carro di Carnevale. E il merito di questa grande popolarità, senza dubbio, è anche della simpatia di Samira Lui, nonostante le sue a volte discutibili scelte di moda.