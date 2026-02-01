Ascolti tv del 31 gennaio, guerra aperta tra C’è Posta per te e The Voice Kids

Sabato dopo sabato si consuma la sfida tra "C’è Posta per te" e "The Voice Kids": chi ha vinto nella gara degli ascolti tv

IPA Antonella Clerici

Non c’è sabato sera senza guerra per gli ascolti tv: anche l’ultimo giorno di gennaio non poteva che vedere la sfida tra Maria De Filippi e Antonella Clerici. Da un lato abbiamo uno dei programmi più amati del palinsesto di Canale5, C’è Posta per te; dall’altro c’è The Voice Kids, il talent show di Rai1 dedicato ai più piccoli. La gara va avanti ormai da qualche settimana: nonostante a vincere sia sempre la trasmissione di casa Mediaset, il programma guidato da Antonella Clerici sabato dopo sabato continua a guadagnare qualche punto.

Nel frattempo sulle altre reti la scelta era varia: su Rai2 l’appuntamento era, come di consueto, con gli episodi della serie crime F.B.I., mentre su Rai3 Massimiliano Ossini conduceva il programma La città ideale – Tokyo. Su Rete4 andava in onda uno dei film più iconici della coppia Bud Spencer e Terence Hill, ovvero Io sto con gli ippopotami; Italia1 invece proponeva il film con Ben Stiller Una notte al museo. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 31 gennaio? Ecco tutti dati della serata.

Prima serata, gli ascolti del 31 gennaio: The Voice Kids sempre più vicino a C’è Posta per te

Nella serata di ieri, sabato 31 gennaio 2026, su Rai1 l’ultima puntata delle Blind Audition di The Voice Kids intrattiene 3.333.000 spettatori pari al 22% dalle 21:23 alle 00:32. Su Canale5 l’appuntamento con C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.935.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:24 alle 00:44.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 673.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 616.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Una notte al museo raduna 894.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge 606.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Io sto con gli ippopotami totalizza 565.000 spettatori (4%).

Su La7 In Altre Parole conquista 1.122.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 547.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 264.000 spettatori (1.5%), sul Nove invece Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 339.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, i dati del 31 gennaio

Su Rai1 l’appuntamento con Affari Tuoi totalizza 4.298.000 spettatori (23.7%) dalle 20:40 alle 21:20. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.428.000 – 19.5%), la puntata de La Ruota della Fortuna arriva a 4.182.000 spettatori e il 23% dalle 20:43 alle 21:20. Su Rai2 TG2 Post è visto da 544.000 spettatori (3%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 953.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 860.000 spettatori con il 4.8% (La Confessione Finale a 803.000 e il 4.4%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 1.073.000 spettatori (6%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (5.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 429.000 spettatori e il 2.4%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 334.000 spettatori (1.9%).

Preserale, dati del 31 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.023.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità registra 4.099.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.952.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.627.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 Dribbling sigla 311.000 spettatori (2.5%) e Radio2 Social Club – Best Of segna 191.000 spettatori (1.3%), mentre 9-1-1 registra 391.000 spettatori (2.4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 585.000 spettatori (4.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 686.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.298.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 849.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 La Promessa interessa 937.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Hotel registra 227.000 spettatori con l’1.5% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 341.000 spettatori e il 2.3%.