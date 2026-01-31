Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino e Martina, bacio ad Affari Tuoi

Non è di certo facile il ruolo di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi. Gli si chiede, infatti, di far ridere quasi a comando. Il risultato? Una comicità che chiede l’elemosina, ricevendo in cambio l’equivalente di un paio d’euro in risate forzate. È così che nasce il lavoro di serata durante la presentazione: “Rubo ricette agli chef e le rivendo. Sono un ricettatore“. Stesso discorso per l’invenzione di serata, ma questa merita un paragrafo a parte.

Infortunio per Stefano De Martino

Come al solito ormai, Stefano De Martino ha chiesto scusa al suo hater Giorgio per l’ennesima “invenzione” di Herbert Ballerina. Nella puntata del 31 gennaio ha ben pensato di parlare dei momenti di depressione che, a volte, ci si ritrova a vivere. Non si sa bene perché, ma decide di collegare ciò a un modo di dire che ha tutt’altro significato: “Ci cadono le braccia“.

Per risolvere il problema, ha ben pensato di inventare il “cadibraccia“. Tira fuori quindi due braccia bianche strappate a un manichino, connesse all’altezza della spalla da una corda. Le indossa e poi mostra come sia facile liberarsene, facendo cadere le finte braccia e non quelle vere. Simpatia da trovare a parte, nello scaraventare a terra l’oggetto, colpisce sé e Stefano. Piedi doloranti e saltellini in giro in attesa che il dolore passi.

Una scenetta un po’ triste, che dovrebbe attirare pubblico in fase di “quasi anteprima”. Diciamo che non aiuta il fatto che le braccia fossero molto leggere, che il cameraman ampli l’inquadratura per mostrare bene il gesto preparato, e che De Martino non venga mai colpito e, dunque, provi un dolore via Bluetooth, senza collegamento diretto.

Il bacio di Martina

Altro momento attira pubblico è di certo quello di Martina, che da qualche tempo arricchisce Affari Tuoi. La sua presenza doveva essere momentanea, in assenza di Herbert Ballerina, ma non ci ha mai creduto nessuno. Stupisce il fatto che in questa puntata abbia raggiunto il centro dello studio con un abbigliamento privo d’effetto vedo/non vedo.

Un outfit molto particolare, studiato per replicare quello solito del conduttore. Ha ballato sulle note di Kiss di Prince e, lentamente, si è avvicinata a De Martino proprio per un bacio. Sensuale nei movimenti, ha raggiunto il conduttore, spostato il suo viso di lato e lo ha baciato sulla guancia. Conoscendo il suo passato e la facilità del gossip italiano nel tirarlo in ballo, non manca molto alla fabbricazione di qualche indiscrezione sui due.

Quanto ha vinto Johara ad Affari Tuoi

Johara e il suo compagno hanno deciso di sfidare la cattiva sorte, raccontando con grandi sorrisi la storia del loro primo incontro. Erano a un matrimonio ma lui era fidanzato con un’altra. In quella circostanza, Johara ha parlato molto con quella che sarebbe poi divenuta l’ex di lui. Se la ridono spensierati da buoni non superstiziosi. Peccato, però, che nei primi sei pacchi non vedano Gennarino neanche col binocolo, ma siano abilissimi a rintracciare i rossi: 300mila, 50mila e 100mila, in quest’ordine.

Alla fine, rifiutando un bel po’ di offerte, ha accettato il rischio del pacco nero. Cosa c’era dentro? Un rosso da 30mila euro (che tolte tasse e costo di trasporto e cambio…). Lei esulta, noi ricordiamo un vecchio detto: “Non è vero, non ci credo ma non si può mai sapere”.