IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi a giocare è stato Giovanni dalla Puglia: il primo pacco scelto è stato il 3. Stefano De Martino ha iniziato la puntata con i saluti di rito, dando il benvenuto al nuovo concorrente dall’Emilia-Romagna e salutando Herbert Ballerina, la sua spalla, che si è detto in cerca di “disoccupazione”.

Affari tuoi, cosa è successo nella puntata del 30 gennaio

Da Cisternino, in provincia di Brindisi, a giocare nella puntata del 30 gennaio è Giovanni, militare dell’esercito italiano: “Sono un conduttore”. Al suo fianco c’è Cinzia, la moglie: “Ci siamo conosciuti 27 anni fa, in discoteca, è una storia molto lunga. Sono un’impiegata comunale”. La coppia ha una figlia, Sofia, di 14 anni.

Prima di iniziare la partita, però, è il turno dell’invenzione di Herbert Ballerina: “Oggi ho risolto il problema della dieta, dopo le feste ognuno di noi si mette a dieta perché vuole arrivare bello tirato all’estate. Ma noi siamo italiani, e facciamo quei 500 grammi di pasta. Qui arriva l’invenzione: lo scolabasta è chiuso ermeticamente, con la pentola fai ‘eh mo, dove la butto’, inizi a perdere tempo, la pasta si scuoce e sei dimagrito”. Anche in questa puntata Stefano De Martino ha salutato l’ormai affezionato hater Giorgio: “Sono mortificato, hai ragione: fa schifo, è odioso e inguardabile“.

La partita di Giovanni non è partita però nel migliore dei modi: con il primo pacco ha detto addio a 100mila euro. Per contro, poco dopo è andato via il pacco da 0 euro. Andati via anche i pacchi rossi consistenti come quello da 75mila e 300mila euro. “Partita strana”, così l’ha definita il Dottore: Giovanni ha preso parte a ben 31 puntate di Affari Tuoi. Il pacco nero è arrivato poco dopo, a metà della puntata: c’erano 5 euro.

Quanto ha vinto Giovanni

Dopo aver rifiutato la prima offerta del Dottore, Stefano De Martino ha provato il suo famoso mantra, che ormai funziona praticamente quasi sempre: anche in questo caso è riuscito nell’intento di proteggere il pacco da 200mila euro. La partita si è basata sostanzialmente su di loro, ma Giovanni non si è tirato indietro. “Questi soldi sono per mia figlia, sono per Sofia, per darle una mano per i suoi studi futuri”, ha detto, di fronte all’assegno da 20mila euro del Dottore.

La scelta non è stata facile: in un clima tanto incerto come quello che stiamo vivendo al momento, Affari Tuoi, seppur basato sulla casualità e sulla fortuna, rimane pur sempre un gioco dove si prova a portare a casa il pacco vincente. Giovanni non ha accettato l’offerta del Dottore, e ha continuato a giocare “a braccio”, senza nemmeno prestare troppa attenzione ai numeri. Del resto, come ha fatto notare, ci affezioniamo a tanti numeri nel corso della vita: giorni speciali, date di nascita. Per il concorrente, la partita è stata serrata fino alla fine: sono rimasti due pacchi, da 20 euro e da 200mila euro. L’ultima offerta del Dottore è generosa: 35mila euro. Per fortuna ha accettato la proposta, per aiutare la figlia Sofia: il pacco numero 7 valeva solo 20 euro.