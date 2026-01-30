Affari Tuoi, Stefano De Martino boccia Herbert Ballerina: “Sono mortificato”

Nella puntata del 30 gennaio di "Affari Tuoi" Stefano De Martino ha salutato di nuovo il suo hater, dandogli ragione su Herbert Ballerina

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Pubblicato:

Affari Tuoi, Stefano De Martino boccia Herbert Ballerina: “Sono mortificato”
IPA
Stefano De Martino

Nella puntata del 30 gennaio di Affari Tuoi a giocare è stato Giovanni dalla Puglia: il primo pacco scelto è stato il 3. Stefano De Martino ha iniziato la puntata con i saluti di rito, dando il benvenuto al nuovo concorrente dall’Emilia-Romagna e salutando Herbert Ballerina, la sua spalla, che si è detto in cerca di “disoccupazione”.

Affari tuoi, cosa è successo nella puntata del 30 gennaio

Da Cisternino, in provincia di Brindisi, a giocare nella puntata del 30 gennaio è Giovanni, militare dell’esercito italiano: “Sono un conduttore”. Al suo fianco c’è Cinzia, la moglie: “Ci siamo conosciuti 27 anni fa, in discoteca, è una storia molto lunga. Sono un’impiegata comunale”. La coppia ha una figlia, Sofia, di 14 anni.

Prima di iniziare la partita, però, è il turno dell’invenzione di Herbert Ballerina: “Oggi ho risolto il problema della dieta, dopo le feste ognuno di noi si mette a dieta perché vuole arrivare bello tirato all’estate. Ma noi siamo italiani, e facciamo quei 500 grammi di pasta. Qui arriva l’invenzione: lo scolabasta è chiuso ermeticamente, con la pentola fai ‘eh mo, dove la butto’, inizi a perdere tempo, la pasta si scuoce e sei dimagrito”. Anche in questa puntata Stefano De Martino ha salutato l’ormai affezionato hater Giorgio: “Sono mortificato, hai ragione: fa schifo, è odioso e inguardabile“.

La partita di Giovanni non è partita però nel migliore dei modi: con il primo pacco ha detto addio a 100mila euro. Per contro, poco dopo è andato via il pacco da 0 euro. Andati via anche i pacchi rossi consistenti come quello da 75mila e 300mila euro. “Partita strana”, così l’ha definita il Dottore: Giovanni ha preso parte a ben 31 puntate di Affari Tuoi. Il pacco nero è arrivato poco dopo, a metà della puntata: c’erano 5 euro.

Quanto ha vinto Giovanni

Dopo aver rifiutato la prima offerta del Dottore, Stefano De Martino ha provato il suo famoso mantra, che ormai funziona praticamente quasi sempre: anche in questo caso è riuscito nell’intento di proteggere il pacco da 200mila euro. La partita si è basata sostanzialmente su di loro, ma Giovanni non si è tirato indietro. “Questi soldi sono per mia figlia, sono per Sofia, per darle una mano per i suoi studi futuri”, ha detto, di fronte all’assegno da 20mila euro del Dottore.

La scelta non è stata facile: in un clima tanto incerto come quello che stiamo vivendo al momento, Affari Tuoi, seppur basato sulla casualità e sulla fortuna, rimane pur sempre un gioco dove si prova a portare a casa il pacco vincente. Giovanni non ha accettato l’offerta del Dottore, e ha continuato a giocare “a braccio”, senza nemmeno prestare troppa attenzione ai numeri. Del resto, come ha fatto notare, ci affezioniamo a tanti numeri nel corso della vita: giorni speciali, date di nascita. Per il concorrente, la partita è stata serrata fino alla fine: sono rimasti due pacchi, da 20 euro e da 200mila euro. L’ultima offerta del Dottore è generosa: 35mila euro. Per fortuna ha accettato la proposta, per aiutare la figlia Sofia: il pacco numero 7 valeva solo 20 euro.

Affari Tuoi Herbert Ballerina Stefano De MartinoStar e Vip