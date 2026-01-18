Ascolti tv del 17 gennaio, non c’è sfida tra The Voice Kids e C’è Posta per te

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Antonella Clerici

Nuovo sabato sera, nuova sfida degli ascolti tv: il 17 gennaio il pubblico non può che dividersi tra C’è Posta per te, uno dei programmi più amati di Canale5, con al timone Maria De Filippi, pronta a raccontare e ascoltare le storie di liti familiari, tradimenti e sorprese, e The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che porta sul parco bambini e ragazzi, che emozionano con le loro voci e il loro vissuto.

Una gara che ha visto trionfare lo show Mediaset, che resta tra le trasmissioni di punta della rete, mentre sugli altri canali la scelta era varia: su Rai2 andavano in onda gli episodi della serie crime F.B.I., mentre su Rai3 Massimiliano Ossini conduceva il programma La città ideale – Copenaghen.

Su Rete4 l’appuntamento era con ...Più forte ragazzi!, film con Terence Hill e Bud Spencer, su Italia1 invece c’era il film d’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio.Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 17 gennaio? Ecco i dati della serata.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 17 gennaio