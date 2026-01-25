Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia il ritorno di Herbert Ballerina: “Lo hanno liberato”

Alessio da Prato fa una maxi vincita e Stefano De Martino svela quando tornerà Herbert Ballerina: cosa è successo ad Affari Tuoi il 24 gennaio 2026

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino apre la nuova puntata di Affari Tuoi del 24 gennaio presentando il concorrente che proverà a vincere l’ambito montepremi, sfidando il Dottore. Si chiama Alessio, viene da Prato (in Toscana) e lavora in un’azienda di controllo alimentare. Ma prima di tutto il conduttore risponde alla domanda che tutti si pongono da giorni: che fine ha fatto Herbert Ballerina? In studio, infatti, c’è ancora il suo cartonato, ma De Martino spoilera il suo ritorno.

Stefano De Martino su Herbert Ballerina: “L’hanno liberato”

Dopo aver salutato il “sosia” di cartone in studio di Herbert da Campobasso, Stefano De Martino svela il ritorno del comico ospite fisso di Affari Tuoi la cui mancanza si è fatta sentire (e molto) in questi ultimi giorni. Per dare suspense al momento, in sottofondo parte una musica che conosciamo bene, quella di Chi l’ha visto?: “Una buona notizia. Lo spoilero? L’abbiamo trovato”. “L’hanno liberato”, continua pieno di pathos De Martino, che gioca con la sparizione di Herbert Ballerina e ringrazia “l’ambasciata italiana all’estero che ha fatto si che lui venisse liberato”. Poi l’annuncio che fa esplodere gli applausi in studio: “Herbert sta rientrando in Italia, domani se tutto va bene sarà di nuovo tra noi”.

Nelle ultime puntate la mancanza in studio del comico è stato un vero e proprio tormentone e il programma ha cavalcato la situazione scherzandoci su, fino a far crescere nel pubblico un’attesa da countdown. Prima il cartonato con la scritta “Torno subito”, poi l’ingresso in studio di Martina Miliddi, ex allieva di Amici, che in queste sere ci ha regalato delle brevi esibizioni di danza molto gradite. Tutti modi per mantenere vivo quello spazio, senza sostituire davvero l’energia surreale che Herbert porta da sempre accanto a De Martino. Ma ora tutto questo sembra giunto al termine: tornerà!

Sui motivi dello stop, comunque, si parla di questioni personali (sembrerebbe nulla di serio) e di alcuni impegni professionali da riorganizzare. Un’assenza temporanea, quindi, che non ha mai messo in discussione il legame con Affari Tuoi, né il suo ruolo centrale all’interno del programma. Per fortuna.

Il percorso di Alessio ad Affari Tuoi: maxi vincita, ma non ci ha creduto fino in fondo

La sua corsa parte subito in salita, con alcuni pacchi pesanti che salutano la partita troppo presto, ma Alessio non perde la calma e sceglie di andare avanti seguendo l’istinto. Il Dottore prova più volte a tentarlo con assegni importanti, che però vengono puntualmente rifiutati: Alessio vuole giocarsela fino in fondo, anche per regalarsi (e regalare alla sua famiglia) un sogno più grande. Alla prima offerta di 33.000 euro è deciso: “Non chiedo neanche a mamma, sennò mi fa accettare subito”, scherza. Così trita l’assegno e continua con determinazione il suo gioco.

Quando restano in ballo premi molto alti e il margine di errore si assottiglia, però, arriva il momento più delicato. Alla proposta del cambio pacco, Alessio tentenna: “Sono sincero, questo 6 non mi dice niente. Invece sono rimasti numeri importanti”, dice, e tra loro ci sono il giorno di nascita del figlio e un numero legato al nonno “che appare sempre in sogno per le cose importanti, ma oggi no”.

Davanti all’offerta da 75mila euro, invece, Alessio si ferma, riflette e decide infine di accettare. Il motivo? Il piccolo Cesare, che lo aspetta a casa. Una scelta di cuore che si rivela vincente, ma solo a metà. Subito dopo, infatti, l’amara scoperta: nel suo pacco c’erano 200.000 euro.