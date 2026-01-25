C’è posta per te, pagelle del 24 gennaio: il grave errore di Maria De Filippi (3), Alessandra Amoroso arriva tardi (7)

Chi ci ha convinto e chi no, tra gli ospiti dell’intensa puntata di “C’è posta per te”, in onda nella serata di sabato 24 gennaio

Ben più di un famosissimo ospite ha calciato, nella prima serata di sabato 24 gennaio, lo studio di C’è posta per te. Per questa nuova puntata dello show che, ormai da anni, è tra i più seguiti della televisione italiana, Maria De Filippi ha chiamato in soccorso la cantante Alessandra Amoroso e il cast della fiction turca La forza di una donna. Ai lati della grande busta blu, come sempre, persone arrivate da tutta Italia a raccontare la propria storia e sperare, grazie all’aiuto di Maria, in un lieto fine.

La signora Maria è la vera star. Voto: 9

A portare la signora Maria a C’è posta per te, in questa storia che fa iniziare la serata con un sorriso, sono i tre figli. Tre giovani ragazzi fieri della loro madre che, per mantenerli e garantire la loro felicità nonostante un padre violento e assente, si è barcamenata tra decine di lavori differenti. In un gesto di sincera gratitudine, i figli scelgono di organizzarle una grande sorpresa per farle conoscere i suoi beniamini.

Il cast della seguitissima fiction turca La forza di una donna – titolo che ben racconta anche la storia della stessa Maria – arriva su Canale 5 soltanto per lei. Ma, nonostante l’innegabile fascino, gli attori non li guarda più nessuno. È la signora Maria a catturare l’attenzione e a guadagnarsi persino un’ovazione da parte del pubblico in sala. Determinata e amorosa sì, ma anche spigliata, ironica e irresistibile. È lei la vera star di questa puntata di C’è posta per te. Il suo è il voto più alto che daremo ai presenti di stasera, perché come lei nessuno.

Feyyaz, Ahu e Caner finiscono in lacrime. Voto: 6

Sono Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk a tenere, pomeriggio dopo pomeriggio, compagnia a Maria. I tre attori sono infatti interpreti di Arif, Piril e Sarp, protagonisti di La forza di una donna. Non sappiamo se in Turchia esista un format simile a C’è posta per te, ma di certo i tre attori arrivati dal Sud non erano pronti a un simile fiume di lacrime. Di fronte alla storia di questa mamma inossidabile, si ritrovano incapaci di trattenere le emozioni.

A commuoversi, in particolare, è la donna del famoso trio che con Maria condivide la sorte da “mamma single” e l’onere di “essere mamma e papà assieme”. Sono dolci le parole che riserva alla signora: “Lei è speciale, con un cuore così grande. Lei è un’eroina”. Bel discorso ma, in generale, i tre divi dalla Turchia non si limitano che ad asciugarsi gli occhi e non si meritano più di una risicata sufficienza.

Che fine ha fatto Olga Fernando? Voto: 10+

Mentre Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk iniziano a parlare, i social implodono. Nessuno pensa agli attori turchi, né più alla storia dell’adorabile Maria. Il web intero ha una sola domanda: che fine ha fatto Olga Fernando?

La storica traduttrice di C’è posta per te, che ha reso in italiano perfetto le parole dei divi più famosi passati dalla trasmissione, stasera non c’è. Al suo posto delle voci senza volto, che arrivano da un punto imprecisato dello studio. Qualcuno ipotizza si tratti di Intelligenza Artificiale, tutti, all’unanimità concordano: ridateci Olga. Cui, seppur assente, dedichiamo un 10+, sulla fiducia e nel ricordo.

Patrick e Lola, due malesseri. Voto: 0

Mentre andava in onda la scena di Patrick e Lola, sullo schermo sarebbe dovuto comparire uno di quegli avvisi che, sottolineando la pericolosità delle azioni in scena, invita a non ripeterle a casa. La giovane coppia dagli occhi blu mostra tutto ciò che non dovrebbe essere una relazione sana: gelosia ossessiva, chiusura verso il resto del mondo, furiose litigate e, infine, il tradimento.

Il malessere (così definito per sdrammatizzare la tragica situazione) tradisce la fidanzata e, quando lei lo scopre, scappa dalla finestra – letteralmente. Poi si pente (forse quando mollato anche dall’altra?) e torna sotto la finestra dell’ex fidanzata con la faccia da cane bastonato. Non contento, la porta persino a C’è posta per te, sperando nel perdono pubblico.

Lola tiene duro, ma non troppo. Chiude la busta e lascia lo studio ma, poco dopo, chiede di rientrare e, infine, si riporta a casa il fedifrago, forse perché ancora innamorata, forse per paura di trovarselo di nuovo sotto casa. Dal nostro piccolo, consigliamo a chiunque si trovi nella situazione di Lola, alle prese con un ex incapace di accettare un rifiuto, di chiedere aiuto. A due giovani (dis)innamorati non possiamo invece che dare uno zero tondo tondo.

Maria De Filippi, il suo consiglio è pericoloso. Voto: 3

Se Lola, infine, si convince a perdonare il fidanzato bugiardo e traditore, è anche per colpa di Maria De Filippi. La sempre saggia conduttrice stavolta sbaglia di grosso e, mostrando un’incomprensibile empatia verso il giovane imbronciato, spinge l’ex fidanzata nel concedergli una seconda possibilità. Un consiglio a dir poco pericoloso, da cui prendiamo le distanze con un clamoroso 3.

Federica e Angela, le “cattive” della serata. Voto: 5

Se è vero che non c’è il bianco e nero e che, molto più spesso, la vita assume diverse sfumature di grigio, è difficile scegliere per chi patteggiare di fronte alle storie in onda a C’è posta per te. Chi è il cattivo: la mamma che scappa di casa lasciando il figlio solo con il padre malato o il figlio che non riesce a perdonarla? La figlia che si allontana dal padre a causa della nuova compagna o il padre che della nuova compagna impone la presenza? Angela mamma di Alessandro e Federica figlia di Leo sono protagoniste di storie complesse. Agli occhi del pubblico assumono il ruolo di cattive della puntata, ma di bocciarle categoricamente noi non ce la sentiamo.

Alessandra Amoroso si fa attendere. Voto: 7

I fan di Alessandra Amoroso stasera potrebbero essere rimasti delusi. Chi ha scelto di sintonizzarsi su Canale 5 per avere la possibilità di vedere la propria cantante preferita ha dovuto attendere parecchio. La cantante non è arrivata che dopo la mezzanotte. Le cose belle si fanno aspettare e Amoroso è dolce e alla mano come sempre. Valeva l’attesa, della quale, tra l’altro, non ha di certo lei la colpa.

