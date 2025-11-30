Canale 5 cambia la programmazione, cancellata la striscia del GF: al suo posto La forza di una donna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto con una scelta strategica che porta ad un cambiamento fondamentale: la striscia quotidiana del Grande Fratello viene ufficialmente cancellata, lasciando spazio al raddoppio di una delle soap più amate del momento, La forza di una donna. Una decisione significativa, che conferma la direzione intrapresa da Mediaset negli ultimi mesi: puntare sempre più su serie internazionali che catturano l’attenzione del pubblico attraverso storie forti, drammi familiari e intrecci sentimentali.

Come cambia la programmazione di Canale 5: La forza di una donna raddoppia

La forza di una donna dunque diventerà il vero motore del pomeriggio di Canale 5. La soap, che ha già conquistato un pubblico trasversale grazie al suo mix di emozione, tensione e tematiche sociali, avrà infatti ben due appuntamenti quotidiani. Il primo sarà nella fascia delle 16:05, il secondo in quella delle 18:10. Una decisione che non solo ne rafforza la presenza dello show, ma gli consente di inserirsi tra due segmenti cruciali del palinsesto, creando un flusso narrativo più compatto e più competitivo rispetto alle proposte delle altre reti.

L’ingresso doppio della soap nel palinsesto di Canale 5 ha comportato, ovviamente, una serie di aggiustamenti. Il programma pomeridiano che la precedeva vede ridotta la sua durata e la striscia quotidiana del Grande Fratello viene eliminata per far spazio. Una mossa che conferma quanto Mediaset voglia investire sulle soap turche e internazionali, che negli ultimi anni hanno saputo garantire ascolti costanti e un pubblico estremamente fedele.

Con il raddoppio la fiction La forza di una donna diventa dunque protagonista assoluta del pomeriggio, trainando gli spettatori fino all’access prime time e consolidando quel blocco emotivo e narrativo su cui Canale 5 ha costruito una parte importante della sua identità quotidiana. Una scelta che sembra dare fiducia a ciò che funziona, rispondendo anche alla crescente domanda del pubblico per storie seriali lunghe, appassionanti e ricche di colpi di scena.

Il Grande Fratello di Simona Ventura: le anticipazioni e quando finirà

Il cambiamento nel palinsesto segna un passaggio decisivo anche per il Grande Fratello di Simona Ventura. La cancellazione della striscia pomeridiana riduce il racconto quotidiano del reality, che perde così un tassello importante: la possibilità di mostrare la vita nella Casa giorno per giorno e di costruire una narrazione che sia continua tra un serale e l’altro. Dal 1 dicembre 2025 dunque tutto ciò che riguarda il GF sarà concentrato nelle puntate serali, che restano confermate e continueranno a essere il punto di riferimento per i fan del programma.

Secondo le nuove linee di palinsesto, il Grande Fratello si avvia verso la chiusura della stagione: la fine è prevista per metà dicembre, salvo eventuali modifiche dell’ultimo minuto. Una conclusione che arriva in un momento di trasformazione per il reality, che quest’anno ha sperimentato nuovi linguaggi, dinamiche inaspettate e una conduzione completamente diversa.

Per i telespettatori più appassionati resta quindi un’unica certezza: gli ultimi appuntamenti serali promettono sorprese, colpi di scena e un finale pensato per lasciare il segno che andrà in onda il prossimo 15 dicembre.

