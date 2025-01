C’è Posta per Te, anticipazioni: i grandi ospiti scelti da Maria De Filippi

Fonte: IPA Maria De Filippi

Appuntamento immancabile per C’è Posta per Te sabato 11 gennaio 2025: va in onda la prima del ciclo di puntate che vedono il ritorno di Maria De Filippi al sabato sera su Canale5. Siamo giunti alla 28esima edizione di uno dei programmi di punta di Mediaset, condotto dalla Regina degli ascolti: vediamo gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata.

C’è Posta per Te, anticipazioni e ospiti della prima puntata

La 28esima edizione di C’è Posta per Te è pronta a partire sabato 11 gennaio 2025: alla conduzione Maria De Filippi, che ha in serbo moltissime sorprese per i telespettatori, tra cui grandi ospiti, che sono attesi nel corso delle puntate (come Stefano De Martino e Alvaro Morata, secondo le prime indiscrezioni). Nel corso della prima puntata, gli ospiti in studio sono due volti dello spettacolo e dello sport: Antonino Cannavacciuolo, lo chef in onda con Masterchef Italia, e Dušan Vlahović, calciatore serbo e attaccante della Juventus.

Scritto, ideato e condotto da Maria De Filippi, quello di sabato 11 gennaio è il primo appuntamento imperdibile della stagione: come sempre, ci aspettiamo grandi emozioni con le storie scelte dalla conduttrice. In effetti, è molto più di un programma: un vero e proprio fenomeno che entra nelle case degli italiani ogni anno e che si conferma tra gli show più amati del sabato sera.

Il successo di C’è Posta per Te

Sono attesi tantissimi grandi ospiti nel corso delle nuove puntate di C’è Posta per Te: oltre a Stefano De Martino e Alvaro Morata, anche Annalisa, Stash dei The Kolors, Mahmood, Paulo Dybala, Matteo Berrettini. Come sempre, vengono selezionati volti dello spettacolo, dello sport e molto altro, per allietare il sabato sera degli italiani. L’affetto del pubblico verso questo programma è di lunghissima data: possiamo dire che ha accompagnato più di una generazione. Ogni anno, C’è Posta per Te torna in onda con la consapevolezza di ritrovare il proprio pubblico. L’anno scorso, il ciclo di nove puntate ha registrato una media di share del 30,15%: quasi 4 milioni e 550 mila spettatori.

Diversi i motivi del suo successo: sono le storie di tutti, degli italiani, delle persone comuni che si ritrovano in televisione. E se alcune storie offrono spunti di riflessione sulla situazione attuale o sui grandi temi che riguardano tutti noi, altre ci mostrano, talvolta con quella crudezza che solo la realtà sa trasmettere, uno spaccato in cui ci ritroviamo, lasciandoci coinvolgere emotivamente. Come People Show, C’è Posta per Te è il programma più longevo della televisione italiana, ed è stato ideato da Maria De Filippi insieme ad Alberto Silvestri. Fin dal 2000, è stato trasmesso in prima serata su Canale5: i diritti del format, nel corso del tempo, sono anche stati acquisiti da altri Paesi.

Tale è il successo di C’è Posta, come viene comunemente chiamato dai suoi fedeli telespettatori, che al sabato sera si ritrovano sul divano a vedere il programma. Che, tra l’altro, riesce nell’intento di unire più fasce d’età di fronte alla tv, dai giovani agli anziani. Perché tutti amano le grandi emozioni.