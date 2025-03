C’è posta per te, anticipazioni e ospiti 1º marzo: Maria De Filippi punta ancora su musica e calcio

Tutto pronto per la nuova puntata del people show più amato del piccolo schermo: in studio un gradito ritorno e un calciatore molto amato

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi a C'è posta per te

0Continua il successo di C’è posta per te. Passano gli anni ma il people show di Maria De Filippi è ormai una garanzia per il pubblico italiano e per gli ascolti di Mediaset. Ogni sabato sera quasi cinque milioni di spettatori si sintonizzano su Canale 5 per seguire le sue storie toccanti ed emozionanti. Storie di vita di tutti i giorni, storie di amori, famiglie, amicizie e tradimenti, in cui non è difficile identificarsi. E dove non mancano mai ospiti d’eccezione che, alla corte di Queen Mary, riescono a mostrare il loro lato più umano e fragile.

Gli ospiti di C’è posta per te dell’1º marzo

Sabato primo marzo Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo e avvincente appuntamento di C’è posta per te. Il people show che ogni sabato sera coinvolge tante persone in studio e a casa con le storie più appassionanti della società contemporanea attraverso la narrazione della conduttrice Mediaset, che racconta esperienze di vita autentica, tra momenti di commozione, veri sentimenti e forti emozioni, mostrando il coraggio di cerca di riunire la propria famiglia, la complessità delle relazioni umane e la felicità di chi riesce finalmente a incontrare il proprio beniamino.

Questa settimana in studio due incredibili sorprese vedono protagonisti il noto cantautore, musicista e produttore discografico Gigi D’Alessio e il calciatore della Nazionale belga e attaccante del Napoli Romelu Lukaku.

Per l’artista napoletano non è la prima volta a C’è posta per te: è già stato ospite del programma nel 2012. Con Maria De Filippi c’è da sempre un rapporto di stima e affetto: Gigi ha spesso preso parte ad altri show della De Filippi.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Senza dimenticare che uno dei sei figli di Gigi D’Alessio, Luca noto ai più come LDA, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Un’esperienza che è stata molto importante per il ragazzo, che è riuscito a togliersi l’etichetta di figlio d’arte e ha saputo farsi conoscere ed apprezzare per quello che è realmente e per la sua musica.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Prima volta invece a C’è posta per te per Lukaku sebbene in passato, prima di arrivare al Napoli, abbia giocato nella Roma e nell’Inter. Lo sportivo sarà coinvolto in una dolcissima sorpresa, come accaduto nelle ultime settimane ad altri suoi colleghi come Paulo Dybala e Alvaro Morata, solo per citarne alcuni.

Maria De Filippi continua a C’è posta per te a puntare sui calciatori: un’ottima mossa per conoscere il lato più umano e tenero degli sportivi, che possono farsi conoscere anche da un pubblico più ampio.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Come e dove vedere C’è posta per te

Come sempre a consegnare gli inviti per partecipare a C’è posta per te ci sono gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette – a volte varcando i confini dell’Italia – per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio.

C’è posta per te è registrato: la puntata del primo marzo andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.10 circa. Si può seguire in streaming, anche in differita, su Witty Tv.