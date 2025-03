Maria De Filippi conduce l'ultima puntata di "C'è posta per te" in onda il 15 marzo. Le anticipazioni

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

La nona puntata di C’è posta per te chiude ufficialmente questa stagione di successo dello show di Canale5 che, come ogni anno, mette d’accordo i telespettatori che non mancano di assistere alle puntate in onda nella collocazione cult del sabato sera. Maria De Filippi, come sempre, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie emozionanti e ricongiungimenti inaspettati, con la partecipazione di due grandi ospiti: Gianni Morandi e Il Volo.

C’è posta per te, le anticipazioni dell’ultima puntata

L’amatissimo interprete e conduttore Gianni Morandi torna nello studio di C’è posta per te per regalare un momento indimenticabile a uno dei protagonisti della puntata. Non è la prima volta che il celebre artista partecipa al people show di Maria De Filippi: in passato, la voce di Monghidoro ha già emozionato il pubblico con la sua presenza in quattro occasioni, l’ultima delle quali nel 2021.

Con una carriera che attraversa più generazioni, Gianni Morandi è da sempre sinonimo di musica, positività e simpatia. Lo sa bene la padrona di casa, che l’ha voluto come ospite in tutti i suoi programmi. Ad Amici di Maria De Filippi aveva conosciuto Alessandra Amoroso, che poi aveva voluto al suo fianco nel varietà di Rai1 Grazie a tutti, che avevano co-condotto quando lei era a inizio carriera.

Gli altri ospiti

La musica sarà grande protagonista della serata grazie alla presenza di Il Volo. Il trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble farà il suo ritorno nello studio di C’è posta per te, portando la loro inconfondibile armonia vocale e il loro calore umano. Per Il Volo, questa sarà la quarta ospitata nel programma dopo le partecipazioni del 2017, 2023 e 2024.

Il trio, famoso in tutto il mondo per il suo talento straordinario e per aver portato la musica italiana ai massimi livelli internazionali, ha spesso dimostrato grande sensibilità nelle sorprese di C’è posta per te. Lo scorso anno, hanno regalato un momento speciale a una famiglia segnata da una perdita, riuscendo a strappare sorrisi e lacrime di emozione. In questa puntata, Il Volo sarà protagonista di un’altra sorpresa toccante, che sicuramente lascerà il pubblico senza fiato.

La puntata del 15 marzo segna anche la chiusura della 28esima stagione di C’è posta per te. Ancora una volta, il programma si conferma il leader incontrastato del sabato sera televisivo, con ascolti record che superano i 4,5 milioni di spettatori a puntata. E anche in quest’ultimo appuntamento, Maria De Filippi guiderà i suoi ospiti attraverso storie che parlano di amore, famiglia e amicizia. Le sorprese, così come le riconciliazioni, saranno al centro della serata, accompagnate da momenti di grande emozione e lacrime di gioia.

Quando e dove va in onda C’è posta per te

L’ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi va in onda su Canale5 dalle 21,30, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia. Il programma è visibile anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Le ultime storie vivono anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti dei telespettatori.