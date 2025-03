Fonte: IPA Maria De Filippi

Come di consueto, ancora due ospiti d’eccezione nello studio di C’è posta per te nella puntata in onda sabato 8 marzo 2025. Maria De Filippi porta infatti dinanzi al suo amato pubblico un celebre attore, costantemente virale sui social, e uno dei suoi pupilli musicali, made in Amici.

Michele Morrone a C’era posta per te

Il primo ospite di serata a C’è posta per te dell’8 marzo è Michele Morrone. Attore italiano classe 1990, nato a Bitonto, divenuto celebre grazie al ruolo di Massimo Torricelli nel film 365 giorni. Una pellicola che ha fatto molto discutere, considerando il clima sensuale che la caratterizza. Al tempo stesso sono anche piovute critiche dai social per lo stile recitativo (candidato ai Razzie Awards come peggiore attore protagonista). È indubbio, però, come da allora la vita di Morrone sia cambiata.

Si sono susseguiti numerosi red carpet e la sua fama online è accresciuta enormemente. Il primo film, trascinato anche ai numeri delle piattaforme “pompati” dal Covid-19, è ormai un cult, per quanto recente. Ne sono seguiti altri due titoli ma, nel frattempo, anche apparizioni televisive, eventi, fama e tanto lavoro. Michele Morrone ha infatti preso parte alla campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana, dopo quella di Guess.

Stash a C’è posta per te

Come avvenuto nella precedente puntata dell’amatissimo programma di Maria De Filippi, anche stavolta spazio alla musica. Da Gigi D’Alessio, acclamato dal pubblico in studio, si è passati a Stash dei The Kolors.

La regina di Mediaset è “innamorata” di lui, che sostiene ormai da anni pubblicamente. Orgogliosa del suo successo, lo ha rapidamente invitati ad Amici dopo l’ottima prova di Sanremo. In quella circostanza, così come avvenuto sul palco dell’Ariston, era apparso anche Fru dei The Jackal. Difficile pensare, però, come ciò possa ripetersi. Il clima di C’è posta per te è differente e quando si tratta di fare un regalo a una persona cara, è importante che il rispetto venga prima di tutto.

Dove vedere C’è posta per te: quando va in onda

Chiunque volesse vedere la puntata di C’è posta per te di sabato 8 marzo potrà farlo in due modi. Il primo è quello classico, che passa attraverso la propria televisione collegata via antenna. In alternativa è possibile sfruttare il web.

Tutte le smart Tv si collegano al Wi-Fi o alla rete Ethernet, consentendo di accedere all’app Mediaset Infinity. Ciò permette di seguire il programma in diretta o riguardarlo tutte le volte che lo si desidera. Ciò vuol dire non essere legati all’orario della messa in onda: sabato 8 marzo ore 21:20 su Canale 5.

Questa opzione, on demand, è disponibile su tutti i dispositivi:

smart Tv;

tablet;

computer;

notebook;

smartphone.

Ricordiamo inoltre come questa sarà la penultima puntata di C’è posta per te per questa stagione. L’ultima andrà in onda sabato 15 marzo. Mediaset lascerà poi spazio al Serale di Amici su Canale 5, sempre con Maria De Filippi, ovviamente.