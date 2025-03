C’è posta per te, un grazie meritato per mamma Pina: le lacrime di Gigi D’Alessio

Una puntata decisamente dal sapore napoletano, quella di C’è posta per te di sabato 1 marzo. Ciò perché Maria De Filippi ha accolto in studio sia Gigi D’Alessio che l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Ancora un grande nome della musica, dunque, preceduto nelle ultime settimane da Annalisa, Al Bano e Mahmood. Due splendide sorprese che sono garanzia tanta commozione.

Un grazie a una madre speciale

Il pubblico in studio impazzisce per Gigi D’Alessio, presentato con un video che riassume la sua carriera, tra immagini e numeri. Tutti battono le mani a tempo delle sue canzoni e, tra tante grida, il celebre cantautore entra e ringrazia dell’immenso affetto, mentre il pubblico intona: “Gigi, Gigi!”. Anche Maria De Filippi gli si avvicina con dolcezza, con tanto di carezza sul volto, facendogli i complimenti per i traguardi raggiunti.

Quattro figli hanno deciso di contattare C’è posta per te per dire grazie alla loro mamma, Pina, rimasta vedova e sola a crescere la loro famiglia. Si è sacrificata in tutto per loro e il suo primogenito, raggiunti i 36 anni (la stessa età che aveva la madre quando è rimasta sola), ha ben compreso tutto il valore dei suoi sforzi e la fatica fronteggiata.

La scelta di Gigi D’Alessio era inevitabile, perché i suoi brani hanno segnato la colonna sonora della vita di questa famiglia sicula. La sua Tu che ne sai, poi, era la canzone d’amore sua e del suo compianto marito.

La commozione domina, con gli occhi di suo figlio Giuseppe che si trasformano immediatamente. Rossi per le lacrime, mentre sua madre lo guarda innamorata, quasi in lacrime, e gli manda baci. Tutti la ringraziano e, attraverso una lettera, suo figlio le spiega come abbia finalmente compreso che a 36 anni lei era soltanto una giovane donna spaventata, col cuore colmo di dolore per aver perso l’amore della sua vita: “Non so come tu abbia fatto. Lo capisco ora che sono divenuto padre. (…) Se siamo cresciuti bene, se non ci siamo persi, è solo merito tuo. Grazie”.

C’è posta per te, Gigi D’Alessio è un regalo commovente

“Mamma, sei il punto intorno al quale ruotano le nostre vite e quelle dei nostri bambini. Sei sempre attenta a ogni nostra esigenza, capace di capire, solo guardandoci negli occhi, se c’è qualcosa che ci preoccupa. Sei anche la migliore delle nonne. Ci piacerebbe però che qualche volta riuscissi a concederti qualcosa per te. Anche solo un vestito nuovo o una pizza con le amiche e, perché no, magari qualche viaggetto. Sarebbe bello rivedere brillare i tuoi occhi. C’è stato un tempo per tutto, per i sacrifici e le preoccupazioni. Ora però è tempo di rilassarsi e farsi prendere dall’emozione”.

L’ingresso di Gigi D’Alessio strappa un immediato sorriso a mamma Pina, che si alza in piedi per accoglierlo. Il cantautore che dietro le quinte non ha trattenuto le lacrime, ascoltando questa storia: “Non sei stata una mamma, sei stata una famiglia intera, da sola”.

“Sentendo la tua storia, mi sono sentito piccolo così. La mamma è tutto e infatti nel dire questa parola le labbra si baciano due volte. Hai messo la tua vita da parte e questo è un grandissimo gesto nei confronti dei tuoi figli. Hai quattro gioielli meravigliosi, cresciuti bene e con una vita serena. Hai dato loro una famiglia meravigliosa e la chance di crearne altre”.

E di colpo ecco Gigi che intona Tu che ne sai, che riporta alla mente tantissimi ricordi. Pina si commuove, ancora una volta. Ecco il primo regalo, la dedica per lei e suo marito sullo spartito originale.

Le sorprese però non terminano qui: 5 pass Vip per portare l’intera famiglia al suo concerto a Palermo. In quella serata, poi, riceverà anche un pass speciale, quello per Nicola, suo marito. All’interno del cuore ricevuto inizialmente da Gigi, poi, scopriamo che era custodito un bigliettino. Qualcosa da non leggere ad alta voce. Un aiuto economico, com’è norma a C’è posta per te, che è una mano tesa per una donna che ha sempre dato e quasi mai ricevuto in questa vita.