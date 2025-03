Coma_Cose, esce Vita Fusa: le canzoni del nuovo album

Fonte: IPA Coma_Cose

Dieci anni di carriera, un legame fortissimo e la capacità di trasmettere tenerezza attraverso le loro voci. I Coma_Cose tornano a farci cantare con Vita Fusa, un nuovo album che fa riaffiorare i ricordi in con una musicalità intima.

I Coma_Cose pubblicano “Vita Fusa”, il nuovo album

Una carriera condivisa, un matrimonio e una partecipazione al Festival di Sanremo 2025 di altissimo livello grazie alla loro Cuoricini, una delle 29 canzoni in gara che a distanza di settimane non riusciamo a toglierci dalla testa. I Coma_Cose sono pronti a vivere alla grande il 2025 grazie anche al nuovo album, Vita Fusa, uscito il 7 marzo 2025.

Un contenitore di ricordi ed emozioni dei dieci anni che li ha visti sui palchi e in radio, ma anche “un regalo che ci siamo fatti” come spiega California, voce femminile del duo. “In questo album ci siamo messi a nudo perché le canzoni parlano della nostra storia. Abbiamo fatto questa sorta di percorso di analisi. È stato quasi un disco terapeutico ci sembrava giusto dare questo input visivo per far capire che c’è comunque tenerezza” ha poi continuato la cantante.

Nove tracce e una copertina che esprime tenerezza già a prima vista: colori pastello e un dolcissimo gattino rosa che riporta sul collare “CC”, le iniziali del duo. Una grafica che riprende la loro quotidianità: “Abbiamo due gatti, sono parte della nostra vita. Volevamo fare capire la tenerezza di questo album e la nostra vita da gattari, una vita da fusi insieme e poi i gattini stanno bene dappertutto. Forse ci ha ispirato il viaggio in Giappone. Quello sulla cover è un gattino come zucchero filato”.

Un progetto che racconta una storia, analizza un amore maturo e, forse più consapevole, senza tralasciare l’augurio di poter continuare a superare gli ostacoli insieme, rimanendo uniti anche nelle difficoltà.

“Vita Fusa”, la tracklist del nuovo album

Vita Fusa si compone di 9 tracce di cui 3, Cuoricini, Malavita e Posti vuoti, già molto conosciute e apprezzate dai fan. Una raccolta di titoli perfetti per festeggiare 10 anni di attività sui palchi ma anche, come detto dagli stessi cantanti, “che partono dalla voglia di chiudere un cerchio e fotografarci nel presente”. Ecco la tracklist completa:

Quando ti ho conosciuto

Cuoricini

Due gatti a Milano

Canzone chill

Malavita

Posti vuoti

Honolulu

Salici

G.o.o.d.b.y.e.

I prossimi progetti dei Coma_Cose

Terminata la settimana di Sanremo 2025 e felici per aver finalmente pubblicato Vita Fusa, i Coma_Cose possono dedicarsi alla preparazione del loro prossimo tour estivo: una serie di date che li vedranno sui palchi di una serie di città Italiane, oltre a due date nei palazzetti, le prime della loro carriera: “I primi palazzetti arrivano dopo dieci anni quindi li sentiamo in modo forte, come un punto di arrivo! Sarà un momento molto importante, il nostro pubblico è cresciuto piano piano”.

Terminata l’esperienza estiva, poi, il duo potrebbe pensare di prendersi una piccola pausa: “I Coma_Cose continuano ma sentiamo l’esigenza di fare anche cose da soli che esulano dalla musica. Cose normalissime come la pittura o altro. Sono stati 10 anni molto intensi vissuti in simbiosi, braccio a braccio, spalla a spalla. Diciamo che Vita Fusa è anche ironicamente un modo per descrivere la necessità di una pausa per ricaricare le energie“.