“Coma_Cose in crisi, lei ha baciato un altro”: l’indiscrezione

Francesca, la cantante del duo musicale esploso al Festival di Sanremo, sarebbe stata avvistata in spiaggia con un altro uomo che non sarebbe il marito

IPA Coma_Cose

Tira vento di crisi sui Coma_Cose, il duo italiano formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. O almeno così sussurrano le indiscrezioni più recenti. Uniti da tempo, sia professionalmente sia privatamente, i due sono convolati a nozze neppure un anno fa. Ma nell’ultimo periodo il rapporto si sarebbe incrinato e lontano dal palco i coniugi sarebbero più lontani che mai.

Coma_Cose, spunta il presunto tradimento

Francesca Mesiano, in arte California, voce femminile del duo Coma_Cose, sarebbe stata sorpresa in uno scatto mentre bacia un uomo che non è il marito, Fausto Zanardelli. L’immagine, diventata virale rapidamente sui social anche se non così nitida, ha alimentato una serie di voci riguardo una possibile crisi in una delle coppie simbolo dell’indie italiano.

L’indiscrezione è stata poi diffusa dall’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso sui suoi canali una segnalazione anonima accompagnata dall’immagine incriminata.

“Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria”, ha assicurato la fonte anonima. Il presunto accompagnatore si chiamerebbe Roby ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua identità. Lo scatto, seppur sfocato, sembrerebbe immortalare proprio l’attimo prima del bacio tra California e l’uomo misterioso.

Al momento nessun commento da parte dei diretti interessati, impegnati in un tour che li porterà in giro per l’Italia per tutta l’estate. Se davvero c’è maretta, Francesca e Fausto sono dunque costretti a restare vicini per esigenze professionali. Ma chissà che proprio sul palco non arrivi la risposta ai pettegolezzi…

La lunga storia d’amore dei Coma_Cose

Da tempo i Coma_Cose, il duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, non è solo una delle realtà musicali più apprezzate del panorama italiano, ma anche una coppia affiatata nella vita privata. Per qualcuno la versione più moderna e attuale di Al Bano e Romina.

Dopo anni di convivenza e successi artistici condivisi, i due si sono sposati nell’ottobre 2024, con una cerimonia intima al Palazzo Reale di Milano. Celebrata a sorpresa, due anni dopo la plateale proposta di matrimonio da parte di Zanardelli.

Francesca e Fausto dei Coma_Cose si sono sempre fatti apprezzare per le scelte dei look: mai banali né scontati, anche nel giorno del loro matrimonio hanno puntato entrambi sull’originalità.

California ha optato per un abito bianco sotto il ginocchio, a cui ha aggiunto pellicciotto maculato nero e beige: indubbiamente vistoso, ma assolutamente in linea con il suo stile rock e stravagante.

Per Fausto, invece, un look totalmente nelle sue corde: completo oversize, come quelli sfoggiati a Sanremo, a cui ha abbinato una t-shirt. Niente smoking tradizionali né abiti principeschi: sono stati semplicemente loro stessi.

Tra l’altro la proposta di matrimonio è arrivata al Festival di Sanremo 2023, dove la coppia ha partecipato a ben tre edizioni riuscendo così a raggiungere la grande popolarità. Il debutto nel 2021, nell’edizione del Covid, con la canzone Fiamme negli occhi. Poi la partecipazione nel 2023, sempre sotto la direzione artistica di Amadeus, con il brano L’addio.

Nel 2025 invece hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston con il tormentone Cuoricini, definito una “favola distopica della contemporaneità”.