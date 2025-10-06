I Coma Cose si sono lasciati: “Troppe cose per scontate”. Il messaggio

IPA Amori al capolinea: tutte le coppie scoppiate del 2025

Ad un anno di matrimonio appena compiuto, i Coma Cose si sono lasciati. Ad annunciarlo loro stessi, in un post su Instagram, dopo che molte voci si sono rincorse su una possibile crisi nella coppia. Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano avevano creato insieme un duo splendido, nella vita come nella professione. Irriverenti, stilosi e dal mood inconfondibile. Mancheranno ai fan e a tutti quelli che, a un anno di distanza, ancora sentono Cuoricini, cuoricini risuonare nella propria testa dopo l’ultimo Sanremo.

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

“Un divano e due telefoni / È la tomba dell’amore“, cita il testo della canzone arrivata al decimo posto a Sanremo 2025. Chissà se a un certo punto è successo anche a loro che quelle parole le hanno scritte. I Coma Cose, coppia notissima nel panorama musicale degli ultimi anni, dai gusti eclettici e le sonorità inconfondibili. L’annuncio è arrivato proprio dai diretti interessati, dopo settimane in cui si sono rincorse voci di una profonda crisi tra i due.

“Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati”, hanno scritto in un post sul loro profilo Instagram accompagnato da un video. “È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni”.

Un messaggio che inizia con un‘ammissione sicuramente dolorosa e un desiderio di privacy non sempre rispettato. A luglio 2025 infatti erano circolate voci su un tradimento nella coppia e su una conseguente crisi.

“La verità”, continua il messaggio, “è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

L’addio dopo solo un anno di matrimonio

“Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale”. 10 anni di connubio professionale e personale, culminati, nel 2023, con l’annuncio dell’imminente matrimonio, avvenuto poi a inizio ottobre 2024. Si sono sposati nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale a Milano, che di solito è usata per le cerimonie civili.

10 anni di vita in cui, come tutte le coppie, hanno affrontato difficoltà e crisi, raccontate anche nel 2021 proprio a Sanremo, con la canzone Addio. “L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile”, concludono nel messaggio affidato ai social, “‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo”.