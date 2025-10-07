Dopo l'annuncio dell'addio e il post pubblicato su Instagram in tanti si chiedono: perché i Coma Cose si sono lasciati?

IPA Coma Cose

Dopo dieci anni insieme i Coma Cose si sono lasciati. Fausto Lama e Francesca Mesiano hanno annunciato l’addio con un lungo post pubblicato su Instagram in cui raccontano di aver scelto di intraprendere delle strade differenti.

Perché i Coma Cose si sono lasciati?

Nel post apparso su Instagram, i Coma Cose hanno spiegato perché si sono lasciati. La coppia – legata sia nel privato che dal punto di vista artistico – aveva rivelato che a separarli era stato proprio il troppo lavoro “ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta”, avevano scritto. La coppia aveva infatti deciso di mettere in pausa il progetto artistico Coma Cose proprio per concentrarsi sulla coppia. “Più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”, avevano raccontato i due.

Da qui la scelta di lasciarsi, consapevoli di aver condiviso insieme un pezzo importante di vita (e di carriera), coronato anche dal matrimonio, arrivato appena un anno fa. In realtà nel 2022 si era già parlato di una crisi nella coppia, raccontata proprio dai Coma Cose in L’addio, brano che ripercorreva quel periodo difficile e il suo superamento. Proprio a Sanremo, i Coma Cose avevano annunciato le nozze ed erano sbarcati nuovamente sul palco dell’Ariston con il brano Cuoricini.

Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, Riccardo Signoretti ha però fornito una versione aggiuntiva dei fatti. “Qui di certo ci sono dei cuoricini rotti”, ha detto il direttore del settimanale Nuovo, facendo riferimento alle foto, uscite qualche tempo fa, che ritraevano Francesca Mesiano mentre baciava un altro uomo. Ad avvalorale l’ipotesi, secondo il giornalista, ci sarebbe anche la scelta del duo musicale di annullare alcune date di concerti. Una decisione che dimostrerebbe l’esistenza di una rottura che non sarebbe avvenuta in maniera naturale e semplice, come era stato lasciato intendere.

Cosa faranno ora i Coma Cose?

Quale sarà il futuro dei Coma Cose? I due torneranno a esibirsi insieme sul palco, come accaduto ad Al Bano Carrisi e Romina Power dopo l’addio, oppure si divideranno per sempre, inseguendo nuovi progetti musicali e personali? Per ora non è dato saperlo. L’unica certezza è che la coppia ha deciso di cancellare le date nei palazzetti. Il concerto previsto per il 27 ottobre 2025 presso il Forum di Assago e il live del 30 ottobre 2025 al palazzo dello Sport di Roma.

Le parole dei Coma Cose, apparse nel post Instagram, non chiariscono cosa succederà. “L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile – si legge -, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti”.