Evaristo Beccalossi, chi è sua figlia Nagaja e che lavoro fa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Evaristo Beccalossi

Nagaja Beccalossi è la figlia di Evaristo Beccalossi, storica maglia dell’Inter e giocatore di calcio che ha fatto sognare generazioni di tifosi. Legatissima al suo papà, che chiamava “babbo”, Nagaja è rimasta accanto a Beccalossi nei momenti più difficili prima della sua morte, dal malore, sino al ricovero in ospedale e al coma.

Chi è Nagaja Beccalossi

Classe 1981, Nagaja è l’unica figlia di Evaristo Beccalossi e la moglie Danila. L’ex calciatore aveva sposato la moglie quando aveva solamente 22 anni e da allora i due non si erano più lasciati. Un amore grande e speciale, coronato dalla nascita di una bambina che avevano deciso di chiamare Nagaja.

Il nome ha origine indiana e significa “figlia della montagna”. “Ci siamo conosciuti molto presto, e da lì ho fatto il bravo – aveva spiegato l’ex calciatore, parlando della moglie -. Comunque non parlo volentieri della mia vita privata, l’ho sempre difesa. Anche ai miei tempi, quando giocavo, eravamo sotto i riflettori. Certo, non come adesso”

“Nagaja ci è venuto così – aveva svelato a Repubblica -. Mia moglie ed io cercavamo un nome unico, come è unica lei, una persona speciale, un gioiello. Ed è unica anche nel senso che altri figli non ne abbiamo avuti”.

Nagaja era legatissima al suo papà e nel corso degli anni ha in qualche modo seguito le sue orme. Dopo essersi iscritta all’Albo dei giornalisti pubblicisti ha iniziato una carriera in tv, lavorando a Telelombardia come conduttrice e giornalista sportiva. In seguito ha collaborato con Inter Channel, occupandosi sempre di calcio. Una passione trasmessa dal padre Evaristo che i due condividevano e che li univa.

Qualche tempo fa era stata proprio Nagaja ha pubblicare sui social una foto che la ritraeva in ospedale insieme a papà. Nello scatto la giornalista baciava teneramente sulla guancia l’ex calciatore. “Auguri Babbo”, aveva scritto in quell’occasione, commuovendo tutti.

L’addio a Evaristo Beccalossi

Proprio Nagaja era stata fra i primi a intervenire per aiutare Evaristo Beccalossi quando nel 2025 aveva accusato un malore. L’ex calciatore era stato trasportato d’urgenza in ospedale, poi la situazione era precipitata ed era arrivato il coma. Una lunga battaglia che Evaristo sembrava aver vinto, ma che purtroppo è terminata nel peggiore dei modi.

L’ex sportivo si è spento a pochi giorni dal suo 70esimo compleanno, dopo un’emorragia cerebrale che gli aveva cambiato la vita e aveva messo a dura prova la sua famiglia.

La moglie Danila aveva raccontato con dolore i 47 giorni di coma affrontati da Evaristo. “Sono stati lunghissimi, anche se ho trovato conforto nella moglie di un paziente con lo stesso problema di Evaristo – aveva rivelato la donna. Vivendo in ospedale ogni volta in cui andavo al bar c’era qualche inserviente che veniva a darmi una carezza o a chiacchierare”.

“Dopo il risveglio, tutte le infermiere gli dicevano ‘auguri Becca’ – aveva aggiunto, parlando del marito -. In quel frangente si è reso conto del tempo che aveva passato in ospedale: era entrato a ridosso delle vacanze di Natale e si era ritrovato a Pasqua”.