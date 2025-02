Yi Lan Anna Zhang, chi è la vincitrice di MasterChef 2025

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia è giunta al termine. Dodici puntate che, tra prove, pressione e grandi piatti, hanno portato alla serata finale con la proclamazione di un unico vincitore.

Sul primo grandino del podio, i giudici hanno applaudito Yi Lan Anna Zhang, giovane aspirante Chef con una vita tra influenze orientali ed europee.

Chi è Yi Lan Anna Zhang

32 anni, origini cinesi, una giovinezza a Milano e, ora, una vita a Venezia con un riconoscimento in più. Yi Lan Anna Zhang è l’aspirante chef che ha vinto la quattordicesima edizione di MasterChef Italia.

Una vittoria che ha confermato la determinazione e la passione della ragazza: Anna, infatti, cucina da sempre. Ha imparato dalla madre tutto ciò che c’è da sapere sulla cucina orientale, mentre quella europea l’ha studiata nel corso degli anni.

Parlando di sé e del suo rapporto con la sua cultura d’origine, all’inizio della sua avventura all’interno del cooking show, raccontava: “Anna prima mi piaceva di più anche per un discorso di facilità di integrazione, adesso ho fatto inserire anche il nome cinese perché la mia cultura mi ha arricchita”.

La storia della sua famiglia parte proprio dalla Cina: i suoi genitori hanno scelto di spostarsi dal loro Paese d’origine per avere una seconda figlia ed evitare di andare contro la “legge del figlio unico”: una parte della vita passata in Veneto, per poi tornare a Milano e provare a ritagliarsi un posto nella comunicazione della moda. Inizia a lavorare come sales manager in boutique di lusso: un lavoro che, però, non la rispecchia: “Il mondo della moda non parlava la mia stessa lingua dell’amore”.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Le cose cambiano nel corso del lockdown, quando si licenzia per portare avanti la sua passione: con l’arrivo a MasterChef, Anna spiega che, in caso di vittoria, avrebbe voluto continuare a studiare cucina e aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi, con l’obiettivo di ottenere la stella verde Michelin.

Yi Lan Anna Zhang vince “MasterChef 2025”

Arrivata in finale accanto ai compagni di viaggio Jack e Simone, Anna ha portato avanti il percorso conclusivo del talent gareggiando con 2 aspiranti di talento in una competizione molto equilibrata.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Il suo menù intitolato L’Eden di YilAnna, ha saputo convincere i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. “Un menù che è inevitabilmente legato al mio progetto di vita: un’oasi in cui ritrovare il benessere attraverso il cibo. Piatto dopo piatto se ne scoprono le fondamenta, ovvero gli elementi che hanno plasmato l’Anna che c’è oggi. Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese. Oggi voglio esprimere l’unione e l’integrazione dei miei sapori, figli di un incontro necessario tra culture diverse e che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre: L’Eden di YilAnna” ha spiegato la chef.

Alla fine della puntata, la vincitrice ha portato a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e Pentole e zodiaco, il suo primo libro di ricette.