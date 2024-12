Fonte: Ansa Angelo Madonia e Federica Pellegrini a "Ballando con le stelle"

Sono passati 10 giorni dalla finale di Ballando con le stelle che ha visto trionfare Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, ma gli strascichi di quest’edizione così intensa non accennano ad arrestarsi. A parlare ancora di quanto accaduto con Federica Pellegrini, la prima nella storia del programma a cambiare tre maestri, è stato uno dei chiamati in causa – Angelo Madonia – che ha lasciato la trasmissione alla nona puntata dopo aver accompagnato la sua partner in un percorso di allenamento e di crescita che l’ha condotta fino alla seconda posizione. E spiega finalmente cosa sia successo davvero con la produzione.

Angelo Madonia licenziato, la verità mai raccontata

“La produzione aveva scelto me in virtù della mia esperienza: sono il più anziano del cast, ho più titoli, ho uno score alto. Federica è stata corteggiata da Ballando a lungo, quest’anno ha accettato, ma con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti. Sono stato considerato l’unico in grado di portare la nave in porto“, ha spiegato il ballerino palermitano a Vanity Fair, evidenziando per la prima volta il vero motivo per il quale non avrebbe ballato con la sua compagna Sonia Bruganelli, in gara con Carlo Aloia.

E ancora: “Di tutta questa storia la parte lesa sono io, io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto “Come stai?”, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Perché è stato licenziato da Ballando con le stelle

Come sappiamo, Angelo Madonia ha perso il suo posto a Ballando con le stelle alla nona puntata e dopo uno scontro acceso con la giuria. Pare che però il suo comportamento nei confronti di Federica Pellegrini fosse sotto torchio da settimane, stando però alle dichiarazioni degli altri personaggi coinvolti, mentre lui non si addentra troppo sui motivi che hanno condotto al suo allontanamento dal programma: “La produzione. Anche Milly che me lo ha comunicato”.

L’artista però racconta di essere stato convinto dalla produzione a intercedere con Sonia Bruganelli per convincerla a partecipare all’edizione appena terminata, nella quale si è aggiudicata il premio Aiello per la quantità di spareggi fatti prima dell’eliminazione definitiva: “È stata la produzione a chiedermi di ‘intercedere’ con Sonia per provare a convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo. Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta”, ha spiegato.

Dopo la fine della sua collaborazione con Ballando con le stelle, Angelo Madonia è tornato alle sue attività di insegnante e ha ripreso in mano la sua vita, anche al fianco dell’ex moglie di Paolo Bonolis. È inoltre padre di due bambine, che ama moltissimo, di cui ha parlato anche nella lunga intervista che ha concesso a Mara Venier a Domenica In: “Loro hanno altri problemi”, ha detto sorridendo, probabilmente alludendo al fatto che entrambe sono rimaste giustamente fuori dalla vicenda legata a Ballando con le stelle.