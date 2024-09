Chiara Ferragni non sarà a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci svela il motivo

Fonte: IPA Chiara Ferragni non sarà a Ballando con le Stelle 2024 nonostante l'invito di Milly Carlucci

Chiara Ferragni non scenderà in pista. Nei mesi scorsi l’imprenditrice digitale ha ricevuto un invito da parte di Milly Carlucci a partecipare a Ballando con le Stelle 2024 con un ruolo ad hoc e rigorosamente top secret. Ma l’ex moglie di Fedez ha preferito declinare l’invito. Per l’ennesima volta, visto che da anni l’influencer è nel mirino della conduttrice Rai ma ad oggi nessun trattativa si è mai concretizzata.

Chiara Ferragni rifiuta l’invito a Ballando con le Stelle 2024

Chiara Ferragni non sarà a Ballando con le Stelle 2024. Né come concorrente, né come ballerina per una notte. E neppure in un ruolo tutto nuovo: per il momento la 37enne non ne vuole proprio sapere di sbarcare sul piccolo schermo. “Purtroppo non se la sente”, ha spiegato Milly Carlucci in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. E, del resto, come dare torto alla Ferry?

Dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez la sua vita è stata letteralmente stravolta. Da mesi sta provando a riemergere ma a fatica. Critiche, frecciate e haters sono sempre dietro l’angolo. E ad oggi il futuro non appare più roseo come un tempo. La presunta relazione con Silvio Campara, uomo sposato e con tre figli, insieme al dissing di Tony Effe non hanno di certo aiutato.

Chiara Ferragni, però, è determinata a ricostruire la sua vita privata e professionale, come assicurato in Spagna, dove è stata scelta come testimonial di un brand beauty vegano. Uno dei pochi brand a credere ancora nel potenziale della Ferragni, che dopo le vicende giudiziarie è stata abbandonata da aziende e follower.

Tutto su Ballando con le Stelle 2024 con Milly Carlucci

Ballando con le Stelle 2024 partirà su Rai1 sabato 28 settembre. Sarà l’edizione più lunga di sempre: 12 puntate, due in più della durata tradizionale. Il gran finale è previsto per sabato 21 dicembre. Confermata in blocco la giuria degli scorsi anni così come i commentatori a bordo campo: Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale.

Dodici i protagonisti vip di questa edizione: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e la giovane Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento (entrambi ex concorrenti del dancing show!).

I maestri saranno: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Luca Favilla e Angelo Madonia. Tra loro anche delle new entry: Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Sophia Berto. Non ci saranno invece Moreno Porcu, Samuel Peron e Lucrezia Lando, mentre Simone Casula accompagnerà i vari ballerini per una notte.

La trasmissione di Milly Carlucci si scontrerà, ancora una volta, con Tu si que vales, ripartito su Canale 5 lo scorso 21 settembre. La prima puntata dello show prodotto da Maria De Filippi ha appassionato oltre tre milioni e mezzo di telespettatori raggiungendo uno share piuttosto alto, del 28.5%.

Piccola curiosità: la concorrente in gara Sonia Bruganelli è fidanzata da qualche tempo con il ballerino Angelo Madonia, ex di Ema Stokholma. Ma i due non balleranno insieme perché, come spiegato da Milly, “vogliono competere sullo stesso piano degli altri concorrenti”.