Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci svela la verità

IPA Milly Carlucci e Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei nuovi palinsesti Rai di settembre: tra conferme e grandi assenti, chi non può mancare è, ovviamente, Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle.

La conduttrice torna a fare da padrona di casa della pista da ballo più seguita d’Italia: insieme a lei, l’amatissima giuria e, ovviamente, nuovi concorrenti. Da mesi, sul web, si sente parlare del fatto che tra questi potrebbe esserci anche Chiara Ferragni e finalmente, Milly, ha deciso di svelare tutta la verità.

Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle”? Le parole di Milly Carlucci

Di recente il nome di Chiara Ferragni è stato accostato a Ballando con le Stelle con una certa insistenza. Complice la sua popolarità e, diciamolo, anche il fascino mediatico che la circonda, la possibilità di vederla in pista ha fatto sognare più di un fan.

Negli scorsi mesi, infatti, erano circolate diverse voci sulla sua possibile partecipazione allo show del sabato sera di Rai 1: un’informazione che era sembrata praticamente certa, alimentando il chiacchiericcio sui social e facendo partire il toto-concorrenti.

Tra chi sperava in una sua “rinascita” televisiva post-pandoro gate e fine della relazione con Tronchetti Provera e chi immaginava un nuovo storytelling in salsa glitterata, l’ipotesi sembrava sempre più concreta. Ma a chiarire la questione ci ha pensato direttamente Milly Carlucci, che ha raccontato com’è andata davvero durante la presentazione dei palinsesti Rai: “L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita – ha detto Milly – Poi non lo so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo.”

Insomma, niente Chiara Ferragni per ora, ma Milly ha scelto di non chiudere del tutto la porta, anzi, lascia uno spiraglio aperto a eventuali sviluppi futuri. Un po’ come a dire: mai dire mai.

E mentre il pubblico già si immagina Chiara tra paillettes e prove di cha cha cha, la conduttrice ha aggiunto: “Questo è il bello dei casting di Ballando. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno molte ipotesi. Alcune sono nate, altre sono morte, altre confermate. Ma la verità si saprà solo alla fine. Continuate a seguirci.”

La nuova stagione di “Ballando con le Stelle”

Mentre l’attesa per scoprire il cast completo cresce, qualche certezza c’è già: Ballando con le Stelle tornerà ufficialmente su Rai 1 il 27 settembre, pronto a inaugurare una nuova edizione tra passi di danza, risate, emozioni e, come sempre, qualche polemica di contorno.

A tornare al loro posto, in prima fila a bordo pista, saranno anche i volti storici della giuria: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Un mix ormai consolidato che, puntata dopo puntata, continua ad accendere il dibattito tra giudizi taglienti, battute e momenti più intensi.

Proprio negli ultimi episodi della scorsa edizione non erano mancate alcune scintille, tanto da far parlare il pubblico e i social anche nei giorni successivi alla messa in onda.

Ma Milly Carlucci, come sempre, getta acqua sul fuoco e riporta tutto alla dimensione affettiva e professionale che caratterizza la squadra: “Ci vogliamo bene, nelle famiglie è giusto confrontarsi, avere opinioni diverse”, ha commentato la conduttrice con il suo solito equilibrio.