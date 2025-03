Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci vuole Christian De Sica”, l’indiscrezione

Fonte: IPA Milly Carlucci e Christian De Sica

Inarrestabile Milly. Nonostante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle si sia conclusa da pochi mesi e lo spin-off dello show sia atteso per maggio, la conduttrice sarebbe già al lavoro per la 20esima stagione del programma. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la presentatrice avrebbe messo gli occhi su uno degli attori più amati del cinema italiano: Christian De Sica.

Milly Carlucci vuole Christian De Sica a Ballando con le Stelle

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha fatto registrare ascolti record, vincendo in più occasioni la sfida degli ascolti con Tu si que vales. Il merito è di un cast ben variegato, in cui si è distinta la vincitrice Bianca Guaccero, ma anche di un po’ di sana polemica e colpi di scena, che hanno movimentato la situazione anche al di fuori della pista da ballo. Forte di questo successo, Milly Carlucci si sarebbe quindi già messa al lavoro per la prossima edizione dello show, per la quale potrebbe esserci anche qualche cambiamento in giuria.

Stando a quanto riporta il magazine Oggi, infatti, la conduttrice avrebbe messo gli occhi su un celebre attore italiano, che vorrebbe a tutti i costi nel suo programma: “De Sica scende in pista? Oltre allo spin-off di maggio, Milly Carlucci è al lavoro anche sulla versione classica di Ballando con le Stelle. In autunno ci sarà la 20ª edizione e Milly sta corteggiando nomi di peso per preparare un cast stellare. Tra questi Christian De Sica” si legge sul magazine. Non è chiaro, tuttavia, se il comico romano potrebbe figurare tra i concorrenti oppure in giuria, viste le polemiche che hannoi coinvolto Guillermo Mariotto.

Si tratta, per il momento, solo di un’indiscrezione, che fa però già sognare gli amanti del gossip: a Ballando con le stelle, infatti, De Sica potrebbe ritrovare Selvaggia Lucarelli, con la quale in più occasioni ha avuto uno scambio di battute infuocate sui social. Che siano pronti a concedere un bis sul piccolo schermo?

Cosa sappiamo dello spin-off di Ballando con le Stelle

Intanto è quasi ufficiale la messa in onda dello spin-off di Ballando con le Stelle, che dovrebbe arrivare a maggio su Rai1 per quattro puntate. A confermarlo è stato uno dei giudici del programma, Ivan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna nel programma Tango di Rai 2:“Lo spin off, io so che saranno quattro puntate di venerdì. Non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo (De Andreis, uno degli autori di Ballando, ndr)”.

Al centro del format, dovrebbero esserci le storie più appassionanti che hanno segnato i 20 anni dello show: un’edizione celebrativa che potrebbe vedere gli ex vincitori assumere il ruolo di maestri. Secondo alcune indiscrezioni, proprio tra di loro potrebbe nascondersi uno dei nuovi insegnanti della 20esima edizione di Ballando con le Stelle dopo l’addio di Angelo Madonia.

Per quanto riguarda la giuria, invece, dovrebbero essere confermati i volti storici del programma: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e, secondo Zazzaroni, anche Guillermo Mariotto. Insomma, ottime notizie per gli appassionati del dancing show, che possono già iniziare a preparare i pop corn.