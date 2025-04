Gabriella Carlucci su Ballando con le Stelle: “Io ospite? Troppo scontato”. Il motivo

Perché Gabriella Carlucci non parteciperà mai a Ballando con le Stelle, nemmeno in veste di ospite: "Troppo scontato"

Fonte: IPA Milly e Gabriella Carlucci

Sarebbe un bel “colpo” in piena regola, ma purtroppo è irrealizzabile: Gabriella Carlucci non sarà mai ospite della sorella Milly a Ballando con le Stelle. Sappiamo che a maggio la Carlucci torna in onda con lo spin-off Sognando Ballando con le Stelle, dove ritroveremo la storica giuria e tanti volti amatissimi che hanno fatto in parte la storia del dancing show più popolare e amato della televisione. Ma non vedremo mai Gabriella Carlucci né nello spin-off né nel format principale: ecco perché.

Gabriella Carlucci, perché non sarà mai ospite di Ballando con le Stelle

Gabriella Carlucci, sorella di mezzo di Anna e Milly, lavora oggi nel cinema come imprenditrice, anche se il suo passato è legato alla televisione e alla politica. Più volte è stata ipotizzata la sua presenza in uno dei programmi di punta della Rai, ovvero Ballando con le Stelle, condotto proprio dalla sorella Milly. Ma, alla fine, pare che questo sogno rimarrà irrealizzabile. “Non andrò mai a Ballando, troppo scontato”.

Ma come mai Gabriella Carlucci è così ferma riguardo a una sua partecipazione nel programma della sorella? Al netto della bella opportunità e di poter rivedere due delle sorelle più amate insieme, tutto avviene per “colpa”, se così possiamo dire, di una parodia a Sanremo 1989 del trio Lopez-Marchesini-Solenghi. A tal proposito ricorda ancora una volta la Carlucci: “Divertente ma giurammo: mai più in tv tutte insieme. Da allora evitiamo di prestare il fianco”. Una sorta di accordo segreto che abbiamo scoperto di recente e che tutt’oggi dunque viene rispettato.

La parodia persino a Sanremo

Aveva raccontato Gabriella Carlucci in merito: “A inizio carriera decidemmo dopo un episodio preciso che non avremmo fatto mai cose insieme. Partecipammo tutte e tre assieme a una trasmissione dal Lingotto di Torino e divenimmo bersaglio del Trio Solenghi-Marchesini-Lopez che portò la parodia persino a Sanremo. Così decidemmo che sarebbe stato meglio non fare più cose insieme per non prestare il fianco”. Quell’esperienza ha decisamente lasciato il segno nelle sorelle Carlucci, tanto da aver stretto questo patto per evitare di prestare il fianco, come ha sottolineato ancora una volta Gabriella. Il rapporto con le sorelle è semplicemente vissuto fuori dalla televisione e dagli ambienti dello spettacolo.

Intanto la sorella Milly si prepara per il ritorno in televisione a maggio con Sognando Ballando con le Stelle, un progetto che vede al centro le celebrazioni di un traguardo importante, ovvero i 20 anni del format di successo. “Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante”, ha dichiarato Milly Carlucci. “Ospiteremo una gara per aspiranti nuovi maestri, valutati dalla nostra giuria. I candidati verranno scelti in precedenza attraverso gli appuntamenti televisivi del mattino previsti per aprile… Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le Stelle“. Anche per lo spin-off è stata riconfermata la giuria storica del programma.