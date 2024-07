Fonte: IPA Gabriella e Milly Carlucci

Un patto segreto con la sorella Milly: è la confessione di Gabriella Carlucci, anche un modo per spiegare ai tanti fan il motivo per cui non sono mai state più viste sullo schermo insieme. In effetti, dopo una carriera televisiva di successo, Gabriella Carlucci si è dedicata alla politica e, infine, al cinema, il suo grande amore.

Gabriella Carlucci, il patto segreto con Milly

In un’intervista concessa a Libero Quotidiano, Gabriella Carlucci ha parlato del suo lavoro e della sua carriera oggi: è una produttrice, si dedica al cinema e ha in programma la terza edizione del Premio Atena Nike, che si tiene il 5 agosto al Teatro Greco. Non solo: ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della sua carriera, come quando è stata scoperta da Enzo Tortora. Si è sempre contraddistinta per essere una donna eclettica, grande studiosa (ha due lauree, la prima in Lingue e la seconda in Lettere). Ma come mai non l’abbiamo più vista sullo schermo con la sorella Milly Carlucci?

Del resto, pur avendo tutte le “carte”, non ha mai partecipato a un’edizione di Ballando con le Stelle, programma storico condotto proprio dalla sorella. E per un motivo ben preciso, confidato nel corso dell’intervista: “A inizio carriera decidemmo dopo un episodio preciso che non avremmo fatto mai cose insieme. Partecipammo tutte e tre assieme a una trasmissione dal Lingotto di Torino e divenimmo bersaglio del Trio Solenghi-Marchesini-Lopez che portò la parodia persino a Sanremo. Così decidemmo che sarebbe stato meglio non fare più cose insieme per non prestare il fianco”.

Il rapporto con le sorelle Milly e Anna

Quell’episodio ha avuto di certo un’influenza sulla scelta di non tornare mai più in televisione insieme. Ma non per questo il rapporto si è “raffreddato”, tutt’altro. “Siamo molto vicine ma facciamo attività tanto impegnative”. E, del resto, Milly Carlucci si occupa personalmente di molti aspetti relativi a Ballando con le Stelle, che è sempre un successo per il sabato di Rai1. “Lei è l’anima e l’ispiratrice di tutto quello che avviene nel suo programma, a 360 gradi”. Una lavoratrice instancabile, che si dedica anima e corpo ai programmi. Ma Ballando viene spesso prima di tutto e, in effetti, è una macchina importante da mettere in moto: per l’edizione del 2024, ci sono già i primi annunci sul cast.

Cosa fa, invece, la sorella Anna? “Lavora con Milly ai contenuti social e mi raccontano che, sebbene stiano più vicine, in quel contesto non riescono a parlare di cose diverse dal lavoro”. Ovviamente, Gabriella, Anna e Milly sono sempre insieme per le feste comandate, come il Natale. Ma hanno trascorso dei meravigliosi giorni all’insegna dell’amore quando si è sposata Angelica Donati, figlia di Milly, con il Principe Fabio Borghese. “Siamo riuscite a stare insieme due giorni di seguito. Non succedeva da Natale”. Ma le due sorelle sono molto diverse per quanto riguarda l’uso degli smartphone. “Milly non usa lo smartphone, quindi può ricevere solo messaggini di pochi caratteri. Non vuole essere raggiunta, disturbata e ama fare le cose quando dice lei. Abbiamo rapporti molto diversi con il cellulare”.