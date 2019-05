Giallo a Ballando: stop al televoto, ma Milly Carlucci conosce già il risultato

editato in: da

Il televoto non smette di creare discussioni, non solo ad Amici (dove Mameli ha battuto di nuovo Valentina), ma anche a Ballando con le Stelle, il programma cult di Milly Carlucci.

Nel corso dell’ultima puntata infatti è nato un piccolo giallo: perché la regia ha dato lo stop al televoto, ma la conduttrice aveva già in mano la busta con il risultato? Ma andiamo con ordine. Lo show di Rai Uno, ancora una volta, non ha deluso le aspettative, con grandi esibizioni e – ovviamente – qualche polemica.

Al centro della bufera questa volta è finito il televoto, dopo che i telespettatori si sono accorti di un dettaglio tutt’altro che insignificante. Quando le votazioni sono state decretate chiuse infatti, Milly stringeva già fra le mani la busta con i risultati. Come è possibile?

Dopo uno scontro acceso fra Nunzia De Girolamo, in coppia con Raimondo Todaro, e Selvaggia Lucarelli, l’esibizione di Dani Osvaldo, diventato ormai star dello show, è arrivato il momento del ballottaggio. A sottoporsi al giudizio del pubblico da casa Enrico Lo Verso, Manuela Arcuri e il calciatore argentino, che hanno atteso di scoprire il loro futuro.

Peccato che quando la regia ha annunciato la chiusura del televoto, Milly era già a conoscenza dell’eliminato. “Milly, scusa, dobbiamo dare lo stop al televoto…” ha annunciato la regia durante la diretta, facendo trasalire la conduttrice, che ha replicato subito: “L’ho detto prima… L’abbiamo dato lo stop al televoto! Ma l’avevo detto eh…”. La discussione si è chiusa immediatamente con un “sì, grazie” della regia, che però non ha soddisfatto il pubblico.

“Abbiamo il risultato, infatti! Sennò come avremmo fatto ad averlo se non avessimo dato lo stop!” ha detto una Milly Carlucci visibilmente imbarazzata. Una semplice gaffe oppure dietro c’è qualcosa di più? Difficile dirlo anche se, come sempre, c’è già chi grida all’intrigo. Come faceva la Carlucci ad avere già in mano i risultati se il televoto non era stato ancora chiuso? Il mistero resta e l’unica certezza è l’eliminazione di Manuela Arcuri, che ha lasciato il programma, mentre Dani Osvaldo, sorpresa di questa edizione di Ballando, è ancora in gara.