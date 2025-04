Isola dei Famosi 2025, nel cast Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti

Fonte: IPA Antonella Mosetti

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show partirà a maggio su Canale 5 e in questi giorni la produzione sta definendo gli ultimi dettagli. A quanto pare avrebbe puntato ancora una volta su ex concorrenti del Grande Fratello Vip: pare siano pronte a partire per l’Honduras Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese, tutte e tre con un passato da gieffine.

Chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

L’indiscrezione arriva da Dagospia: “Shooting fotografico in corso per i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: ci sono, tra gli altri, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Teresanna Pugliese”.

Il nome della conduttrice dalla fulva chioma non stupisce più di tanto: la diretta interessata aveva già espresso nell’ultimo periodo la voglia di rimettersi in gioco. “L’Isola dei famosi sarebbe il sogno della vita anche perché ne approfitterei per smettere di fumare”, aveva detto qualche settimana fa.

Per la 66enne un ritorno al reality show dopo aver già partecipato a La Fattoria, Pechino Express (che ha vinto in coppia con Maria Teresa Ruta) e al Grande Fratello Vip.

Anche per Antonella Mosetti si tratta di un ritorno a format del genere dopo aver partecipato alla prima edizione del GF Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli. Per anni l’ex ragazza di Non è la Rai si è tenuta alla larga dalla televisione, preferendo lavorare come influencer. Ora però avrebbe deciso di rimettersi in gioco tra cocchi, palme e sfide avvincenti.

Così come Teresanna Pugliese, nota principalmente grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. L’ex tronista è diventata mamma per la seconda volta del piccolo Gioele lo scorso settembre ma sembra propensa a non sottrarsi ad un’avventura così impegnativa e soprattutto dall’altra parte del mondo.

Tra gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 sembra certo anche il ritorno di Giucas Casella, che aveva già partecipato all’edizione 2018 (ma è stato poi costretto a ritirarsi a causa di un infortunio). Il diretto interessato lo ha annunciato in un’intervista alla stampa, invitando nel programma anche la sua ex fiamma, la storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari.

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 dovrebbe partire, salvo ulteriori cambiamenti, il prossimo maggio anche se non è stata svelata ancora una data ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe però partire prima del previsto, magari il prossimo lunedì 5 maggio, nel caso in cui venga chiuso in anticipo The Couple.

Il reality game di Ilary Blasi non sta ottenendo i risultati sperati e dopo due puntate l’interesse verso il nuovo format è piuttosto scarso. Per ora, però, Mediaset non si è ancora pronunciata a riguardo.

Al timone de L’Isola dei Famosi ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, la conduttrice de Le Iene con un passato di attrice che si cimenterà ora con un reality show.

Unica opinionista, invece, sarà Simona Ventura (dopo essere stata conduttrice, autrice e concorrente) mentre il nuovo inviato sarà Pierpaolo Pretelli, sempre più determinato a seguire le orme di Stefano De Martino, che ha raccontato le gesta honduregne nel 2018.