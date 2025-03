Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Veronica Gentili

Il palinsesto di Canale5 presenterà ai telespettatori ben due proposte di reality show nella stagione primaverile 2025. In partenza, dopo la fine del Grande Fratello, infatti, sia una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che un inedito programma televisivo, The Couple, con la conduzione di Ilary Blasi.

A lungo si sono rincorse le indiscrezioni su chi potesse essere la presentatrice della nuova stagione del reality show, ma su tutte l’ha spuntata Veronica Gentili, già conduttrice de Le Iene. Il cambio di conduzione si rifletterebbe anche sul format stesso, che punterebbe così a un ritorno alle origini.

Veronica Gentili al timone dell’Isola dei Famosi

Veronica Gentili sarà la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, dopo settimane in cui si era ipotizzato un ritorno di Ilary Blasi al timone dello show televisivo e persino un’inedita conduzione di Alfonso Signorini. Con un comunicato stampa, però, la rete televisiva ha sciolto ogni riserva, indicando la giornalista come presentatrice dell’edizione del reality show che partirà a breve.

La nuova stagione dell’Isola dei Famosi intratterrà i telespettatori da maggio: “A maggio, in prima serata su Canale 5, riparte L’Isola dei Famosi, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione”. Nella nota Mediaset ha descritto l’edizione 2025 del reality show come una nuova isola, che torna alle origini: “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality”.

Si tratterà, quindi, di un’esperienza estrema, all’insegna della sopravvivenza. I concorrenti non riceveranno alcun aiuto dalla produzione: “I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria”.

Isola dei Famosi, possibili naufraghi

Dopo aver ufficializzato il nome della prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi, nelle prossime settimane si andrà a delineare anche il cast dei concorrenti del reality show. Tra di loro non dovrebbe esserci Angelo Madonia, al centro delle indiscrezioni delle ultime settimane. Secondo quanto dichiarato da Sonia Bruganelli nelle sue stories, infatti, il ballerino dovrebbe restare in Italia.

A prendere parte all’avventura, invece, potrebbero essere due diverse gieffine, molto amate dagli appassionati dello show televisivo. Secondo quanto svelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, potrebbero naufragare in Honduras sia Antonella Fiordelisi che Zeudi Di Palma. L’influencer salernitana ha recentemente ufficializzato la sua relazione con Giulio Fratini, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, con degli scatti da sogno dalle Maldive, dove la coppia ha trascorso qualche giorno di vacanza.

Con Antonella Fiordelisi, dovrebbe naufragare in Honduras anche Zeudi di Palma, attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello e possibile vincitrice dell’edizione. La ragazza, infatti, ha già conquistato un posto in finale, insieme a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi e, visto il suo grande seguito di sostenitori, potrebbe spuntarla su tutti gli altri concorrenti alla vittoria.

Nei giorni scorsi anche Maddalena Corvaglia è stata inserita tra le possibili naufraghe della prossima edizione del reality show.