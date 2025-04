Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

La fase serale dell’edizione 2024/2025 di Amici è giunta alla sesta puntata, andata in onda il 26 aprile 2025. L’episodio non è stato eliminatorio perché i tre giudici non sono riusciti a stabilire chi dovesse abbandonare la scuola tra Chiara Bacci e TrigNO. Malgrado la mancata eliminazione non sono mancate nella puntata delle forti emozioni, grazie anche agli scontri che hanno avuto luogo tra i professori.

Anna Pettinelli esagerata. Voto: 4

Anna Pettinelli è ormai una delle protagoniste assolute di ogni puntata del talent show, Amici, dove ricopre il ruolo d’insegnante di canto da diversi anni. In varie occasioni la conduttrice radiofonica è stata al centro anche di battibecchi con Cristiano Malgioglio e con Rudy Zerbi, da cui riceve spesso delle provocazioni, ma nella puntata del 26 aprile 2025 è sembrata essere lei più pronta ad attaccare rispetto ai suoi soliti avversari.

Già durante i primi minuti di messa in onda, Anna Pettinelli ha corretto una svista di Cristiano Malgioglio: “Può capitare alla prima, alla seconda…”, attaccandolo anche sul suo look. Persino Maria De Filippi ha sottolineato questa sua attitudine alla lite in diverse occasioni: “Lei si gira vero la giuria e li fissa con aria minacciosa… Anna non fare così”.

Alessandra Celentano on fire. Voto: 7

Oltre ad Anna Pettinelli, anche un’altra maestra è sembrata particolarmente pronta alla polemica, nel corso dell’ultima puntata serale di Amici. Si tratta di Alessandra Celentano che è stata protagonista di uno scontro acceso con Emanuel Lo che ha anche costretto Maria de Filippi a intervenire per sedare un po’ gli animi. L’esperta di danza classica ha affermato che il collega farebbe più figura stando zitto, mentre lui l’ha definita un’ignorante.

Quando i due sono stati nuovamente messi a confronto diretto da un guanto di sfida, Alessandra Celentano ha voluto chiarire ulteriormente la sua opinione sul conto di Emanuel Lo: “Uno che ha il coraggio di dire a me che sono una finta buonista e uno che veramente non ha capito niente… Falso buonista”. Quando Maria De Filippi ha provato a scusare la sua esuberanza con il possibile effetto del cortisone, lei ha voluto chiarire di essere invece perfettamente lucida: “Il cortisone è andato, questa è natura”.

Amadeus giudice speciale. Voto: 8

Amadeus è parte del cast dell’edizione 2024/2025 del serale di Amici nel ruolo di giudice, accanto a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Ma, nella puntata del 26 aprile 2025, il conduttore televisivo ha dato i suoi giudizi non solo sulle esibizioni degli allievi in gara ma anche sulle dichiarazioni dei professori. Il presentatore ha lodato le capacità di Anna Pettinelli, bacchettando invece con gentilezza lo stile un po’ datato di Rudy Zerbi: “Il vintage torna sempre”.

Cristiano Malgioglio sottotono. Voto: 5

In qualsiasi trasmissione televisiva si trovi, Cristiano Malgioglio sa sempre come lasciare il segno. Ma nell’ultima puntata del serale di Amici così non è stato perché il cantante è sembrato un po’ sottotono, non ha partecipato a nessun battibecco e ha continuamente confuso i nomi di due degli allievi del talent show: Francesco e Antonia.

A fine puntata, però, anche nella sua indecisione e confusione, Cristiano Malgioglio si è reso protagonista, decidendo di non esprimere il suo voto per l’eliminazione tra Chiara Bacci e TriGNO: “Stasera non voto, ho bisogno di riflettere. Mi puoi anche licenziare, non mi sento. Sono due talenti meravigliosi, io non voglio che vanno a casa”. La sua scelta ha portato alla mancata eliminazione dei ragazzi, che restano “sospesi” fino alla prossima puntata.

Chiara Bacci e TriGNO romantici. Voto: 10

Chiara Bacci e TriGNO sono stati candidati all’eliminazione finale ma nessuno di loro due ha dovuto lasciare il talent show, almeno per adesso. I ragazzi sono anche una coppia, quindi, la parte finale della puntata è stata particolarmente dolce e all’insegna del romanticismo con il cantante che dichiarava il suo amore alla ballerina, aprendosi in lacrime, convinto che si sarebbero dovuti separare a breve: “Io non ce la faccio qua senza di te”. Viva il lieto fine.