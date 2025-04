Fonte: IPA Maria De Filippi

La fase serale dell’edizione 2024/2025 di Amici è in pieno svolgimento e le lotte tra le diverse squadre in gara si fanno sempre più tese e senza esclusioni di colpi, tanto che i professori dei diversi alunni entrano in prima persona in gara, lasciandosi sempre più coinvolgere in scontri verbali e frecciatine.

Così è accaduto anche nella puntata del 26 aprile 2025 del talent show in cui, tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, la tensione è arrivata alle stelle. I due professori di ballo si sono scontrati in modo diretto e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per sedare gli animi.

Scontro acceso tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

La squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sembra essere la più forte del serale di Amici 2024/2025 visto che è riuscita a portare alla puntata del 26 aprile 2025 ben cinque membri del team, mentre gli altri due gruppi in gara hanno perso diversi elementi e sono stati fusi in un’unica squadra.

Anche nell’ultima puntata serale del talent show gli alunni dei due professori hanno dato battaglia agli avversari e, tra di loro, Daniele Doria ha dovuto sfidare diverse volte Francesco Fasano, molto apprezzato anche da Alessandra Celentano. Proprio uno dei confronti diretti tra i due ragazzi ha scatenato, però, una lite furibonda tra Emanuel Lo e la maestra di danza classica.

L’insegnante, infatti, ha consigliato al ballerino della squadra avversaria di non lasciarsi andare, incontrando il parere contrario del collega: “Secondo me invece devi lasciarti andare, perché la danza non è matematica è anche arte”. L’opinione di Emanuel Lo, però, ha fatto andare su tutte le furie Alessandra Celentano che l’ha esortato a stare zitto: “Ma non dire stupidaggini, a volte è meglio stare zitti, perché quando si parla di tecnica certe cose non si possono lasciare andare. Meglio stare zitti quando si dicono cavolate perché tu spesso dici cavolate caro mio”.

A questo punto Emanuel Lo ha deciso di rispondere per le rime, dando alla collega dell’ignorante e sottolineando la sua conoscenza anche della danza classica: “Tu sei ignorante… È una mancanza di rispetto da parte tua perché non t’informi del collega che hai di fronte”. Alessandra Celentano non ha perso occasione per ribadire la sua posizione, fino a quando non è intervenuta nella discussione anche Maria De Filippi per sedare gli animi, tirando in ballo Amadeus: “Dopo la prima puntata mi ha detto ‘Ma io non pensavo che la Celentano fosse così’. Lei dal nulla può esplodere. Era un attimo carino e invece è diventato un inferno”.

Il guanto di sfida

Maria De Filippi è riuscita a placare la lite accesa tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo intervenendo in prima persona nella discussione tra di loro ma, in seguito, i due sono tornati a battagliare verbalmente grazie anche a un guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo, proprio tra Daniele Doria e Francesco Fatano: “La tua insegnante non avendo il coraggio di lanciare un guanto che vi metta a paragone sullo stesso piano, lancia guanti sbilanciati”.

L’insegnante di danza ha schierato una prova incentrata sull’interpretazione: “Vorrei che i sentimenti uscissero dai vostri passi inondando lo studio”, ma anche questa scelta non è stata accolta di buon grado dalla maestra di danza classica, che si è detta convinta dello squilibrio della prova.