Da oltre un decennio, la trasmissione televisiva Uomini e donne intrattiene i telespettatori di Canale 5, nella fascia pomeridiana, con le trame amorose dei suoi protagonisti. Dopo tantissime edizioni con al centro tronisti e corteggiatori del trono classico, da qualche anno, il dating show presenta al pubblico delle puntate miste con la presenza, sia di giovani personaggi, che dei cavalieri e delle dame della formula over del programma televisivo.

In ogni episodio di Uomini e donne, quindi, i telespettatori, possono essere aggiornati sia sulle relazioni amorose, che si vanno a formare tra i protagonisti più maturi del dating show, sia sui rapporti che si creano, man a mano, tra tronisti e corteggiatori.

Per l’edizione attuale del dating show, la redazione ha selezionato quattro protagonisti, due uomini e due donne. Se tre di loro erano già noti al grande pubblico, uno, invece, non era mai apparso in televisione. Si tratta di Alessio Pecorelli, ristoratore laziale che, adesso, ha deciso di lasciare il suo posto nel programma televisivo.

Alessio Pecorelli costretto a lasciare Uomini e donne

I tronisti dell’edizione 2024 di Uomini e donne sono Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Alessio Pecorelli. Il primo dei quattro è un volto già noto ai telespettatori del dating show perché, in passato, è stato un corteggiatore molto amato di Manuela Carriero, salvo poi abbandonare il suo ruolo perché non interessato alla ragazza. Le due troniste, invece, sono entrambe delle ex protagoniste di Temptation Island che, adesso, hanno chiuso le loro precedenti storie d’amore burrascose.

Alessio Pecorelli, invece, ha cominciato il suo percorso nel dating show, da emerito sconosciuto e, nel corso delle diverse puntate, ha mostrato il suo carattere molto diretto, deciso e ruspante. Fin da subito, il tronista ha stretto un rapporto con la corteggiatrice Jenny, ma, nelle ultime puntate dello show televisivo, ha provato a conoscere anche Amal, corteggiatrice di Michele Longobardi.

Secondo le ultime anticipazioni, però, durante le registrazioni del 19 novembre 2024, Alessio Pecorelli sarebbe stato costretto ad abbandonare il trono, a seguito di alcune segnalazioni, come svelato da Lorenzo Pugnaloni. Alcuni telespettatori, infatti, avrebbero raccontato alla redazione del dating show di aver avvistato il tronista con una ragazza misteriosa, non presente nel parterre del programma televisivo, in atteggiamenti troppo affettuosi. Le corteggiatrici di Alessio Pecorelli, a questo punto, avrebbero chiesto maggiori spiegazioni allo stesso, che avrebbe continuato a ribadire che si trattava solo di una sua amica.

Ma, in seguito, il ristoratore si sarebbe contraddetto su un particolare dettaglio: cosa aveva fatto la sera prima, raccontando in studio una versione diversa di quella data alla redazione. Le corteggiatrici, allora, avrebbero deciso di lasciare il loro ruolo nel dating show, portando alla luce anche delle serate nei locali tra lui e Mario Cusitore.

Maria De Filippi, a questo punto, avrebbe chiesto ad Alessio Pecorelli di lasciare lo studio, visto che nessuna ragazza aveva più intenzione di corteggiarlo.

Anche Mario Cusitore abbandona il dating show

A sorpresa, oltre ad Alessio Pecorelli, anche Mario Cusitore avrebbe deciso di lasciare Uomini e donne, nel corso dell’ultima registrazione del dating show. Tirato in ballo dalle segnalazioni, arrivate sul conto del tronista, il cavaliere avrebbe deciso di abbandonare il parterre, affermando che nessuna delle dame, presenti in studio, l’aveva colpito abbastanza da farlo rimanere.