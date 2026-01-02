Quando tornano Amici e Uomini e Donne: le date di gennaio 2026

Amici e Uomini e Donne stanno per tornare. Quando andranno in onda i programmi di Maria De Filippi dopo la pausa.

Con l’arrivo del nuovo anno, il pomeriggio di Canale 5 è pronto a ritrovare due dei suoi appuntamenti più amati. Dopo la tradizionale pausa natalizia, Amici e Uomini e Donne tornano in onda a gennaio 2026, pronti a riaccendere l’attenzione del pubblico con storie, emozioni e percorsi ancora tutti da sviluppare. I programmi di Maria De Filippi continuano a rappresentare un punto fermo del daytime Mediaset, capaci di rinnovarsi stagione dopo stagione senza perdere il favore dei telespettatori.

Quando tornano in onda Amici e Uomini e Donne

La data da segnare in agenda è una sola: mercoledì 7 gennaio 2026. È questo il giorno in cui Uomini e Donne e Amici riprenderanno ufficialmente la loro regolare messa in onda su Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà alle 14.45, confermando la sua storica collocazione pomeridiana.

Subito dopo, dalle 16.25, spazio al daytime di Amici, che riporterà il pubblico all’interno della scuola più famosa della televisione italiana, tra prove, classifiche e momenti di confronto tra allievi e professori. Il rientro post-festività è particolarmente atteso anche perché segna una fase cruciale per entrambi i programmi, entrati ormai nel vivo delle rispettive edizioni.

Dove eravamo rimasti

Prima dello stop natalizio, Uomini e Donne aveva lasciato in sospeso numerose dinamiche pronte a essere riprese al rientro. Il Trono Classico era entrato in una fase delicata, con conoscenze sempre più approfondite e decisioni importanti all’orizzonte. Al centro dell’attenzione il percorso di Sara Gaudenzi con Jakub, una frequentazione che ha diviso il pubblico e che potrebbe presto arrivare ad una svolta decisiva. Grande attesa anche per le scelte dei tronisti, tra cui quella di Flavio Ubirti, già registrata e destinata a essere uno dei momenti più seguiti delle prossime puntate.

Non meno vivace il Trono Over che tornerà a raccontare le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri del parterre. La conoscenza di Cristiana con Ernesto e Federico è rimasta in sospeso prima della pausa, così come diversi confronti accesi che promettono sviluppi e possibili colpi di scena. Il rientro in studio servirà a fare chiarezza su legami, dubbi e nuovi equilibri.

Per quanto riguarda Amici il ritorno segna una tappa fondamentale nel percorso degli allievi. La scuola riaprirà le porte a cantanti e ballerini che torneranno ad affrontare lezioni, compiti settimanali e sfide sempre più impegnative. Con il passare delle settimane il traguardo del Serale si fa sempre più vicino e la selezione diventerà inevitabilmente più rigida. Ogni esibizione può fare la differenza e il confronto con i professori sarà centrale nelle prossime puntate.

Da segnalare anche il ritorno del pomeridiano della domenica, che, per via della ripartenza dopo la Befana, è programmato per domenica 11 gennaio 2026, sempre dalle 14 su Canale 5. Un appuntamento che accompagnerà il pubblico nel cuore della competizione, alla scoperta dei talenti che sbarcheranno nell’edizione Serale.

A completare il ritorno dei grandi appuntamenti firmati Maria De Filippi, c’è anche l’atteso rientro in prima serata di C’è posta per te pronto a tornare nel sabato sera di Canale 5 con le sue storie cariche di emozione, riconciliazioni e sorprese.

