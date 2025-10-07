Chi è Jakub Bakkour il corteggiatore di Uomini e Donne che sta facendo impazzire tutti

Jakub Bakkour è il corteggiatore di "Uomini e Donne" che sta facendo discutere i fan, fra chi lo trova sincero e chi è convinto che sia solo in cerca di fama.

Jakub Bakkour è il corteggiatore di Uomini e Donne che sta facendo discutere i fan del programma. Dopo un’esperienza a Temptation Island infatti è approdato nello show pomeridiano dove ha già stregato Cristina Anania.

Chi è Jakub Bakkour

25 anni, mamma polacca e papà originario del Marocco, Jakub Bakkour vive a Verona. Si divide fra il lavoro nell’impresa edile di famiglia e la carriera di modello. “Il mio motto è non mollare mai”, ha raccontato ai microfoni di Witty Tv, svelando di aver tatuato quella frase sul suo corpo. Bellissimo, riservato e deciso, Jakub ha le idee molto chiare riguardo il suo futuro.

“Tra dieci anni mi vedo realizzato, con una carriera stabile e una famiglia tutta mia”, ha spiegato. Rivelando di essere consapevole del suo fascino, ma di non puntare solamente sulla fisicità. “So ascoltare e con le donne preferisco che siano loro a fare il primo passo. Lo vedo come una forma di rispetto”, ha rivelato. Nel suo passato c’è una partecipazione a Temptation Island dove si fece notare grazie al legame creato con Gaia.

All’epoca il tentatore e la giovane si avvicinarono molto, scatenando la gelosia di Luca Bad, fidanzato di Gaia. I due in seguito avevano iniziato a frequentarsi fuori dal programma ed erano apparsi spesso insieme sui social. Poco dopo entrambi avevano rivelato di aver scelto di restare solamente amici, intraprendendo strade differenti.

“Tra me e Gaia la frequentazione si è interrotta per vari motivi – aveva spiegato lui, siamo persone adulte e mature che si sono volute bene e che si vogliono bene”. Poco dopo anche Gaia aveva detto la sua sull’addio. “Jakub si merita il meglio e non una ragazza emotivamente instabile e in quel periodo nonostante lui mi piacesse, il mio cuore apparteneva ancora ad un altro uomo”, aveva rivelato, facendo riferimento, forse, al ritorno di fiamma con Luca Bad, avvenuto dopo la fine di Temptation Island.

Jakub corteggiatore a Uomini e Donne

Terminata l’esperienza di Temptation Island, Jakub è tornato negli studi di Maria De Filippi, questa volta per prendere parte a Uomini e Donne. Nel ruolo di corteggiatore, il 25enne veronese ha stupito tutti, incantando la tronista Cristiana che ha mostrato un forte interesse per lui. A frenare la giovane il dubbio che Jakub possa essere interessato esclusivamente alle telecamere e non ad avere una storia d’amore con lei.

Dubbi che arrivano dopo un inizio piuttosto turbolento per Uomini e Donne fra le rivelazioni sugli ex protagonisti di Temptation Island e nuovi arrivi in studio. La trasmissione infatti era iniziata con l’annuncio del trono di Rosario, pronto a sedersi accanto a Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island. Durante le registrazioni però Lucia, ex fidanzata di Rosario, aveva raccontato di aver vissuto con lui una notte di passione poco prima della scelta di salire sul trono. Una confessione che aveva spinto Maria De Filippi a fermare l’esperienza del giovane, chiedendogli di fare un passo indietro per chiarire, una volta per tutte, i suoi sentimenti nei confronti di Lucia.