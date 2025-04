Bortuzzo racconta lo stalking a Verissimo, Lulù Selassié attacca Silvia Toffanin: “Accanimento”

“Sono tante le cose che non vengono dette, che non dico perché non ne faccio bandiera sui social”. Manuel Bortuzzo ha accettato l’invito di Silvia Toffanin a Verissimo, per fornire la sua versione su quanto accaduto con l’ex fidanzata, Lulù Selassié. L’intervista, però, non è piaciuta alla diretta interessata che, con una storia su Instagram, si è scagliata contro il programma e la conduttrice Silvia Toffanin.

La versione di Manuel Bortuzzo

Come già noto, Manuel Bortuzzo ha denunciato per stalking Lulù Selassié, sua ex fidanzata, colpevole – secondo quanto affermato dalla prima sentenza – di averlo perseguitato a lungo, dopo la fine della loro storia d’amore.

Manuel e Lulù si erano conosciuti nella Casa del GF VIP e, una volta usciti, avevano continuato a frequentarsi. Ma tutto è finito presto, come ha raccontato a Verissimo: “La frequentazione vera e propria, quella sana, è durata veramente poco fino al 25 aprile dell’anno stesso”, ha spiegato. Da lì tutto è andato a rotoli: “Non ha accettato il fatto che sia stata lasciata, tanto che io mi sono ritrovato costretto a fare un comunicato stampa. Quando ha visto che mi sono esposto mediatamente, le cose sono andate sempre più in basso”.

Non ha nascosto di averla giustificata, almeno all’inizio. A volte può essere difficile accettare la fine di una relazione, ma quando le cose prendono tutt’altra piega, è lì che scatta l’allarme. “Ogni giorno delle piccole cose, frecciatine, messaggi che si trasformano in ‘Ti aspetto sotto casa’, ‘Mi apposto fuori dal ristorante dove vai a cena’ o ‘Chiamo i tuoi amici per sapere qualcosa su di te’. Diventa invalidante”.

Le ha risposto più volte, questo è vero e lo ha ribadito. Così come è vero che per un periodo si siano rivisti. Diviso tra l’ansia di una situazione insostenibile e la preoccupazione per una persona a cui ha voluto bene, a un certo punto si è ritrovato alle strette. “Non ti sembra follia, ti sembra amore. Ma non è sano così. Te ne rendi conto quando sei fuori dai giochi”. L’ha definita “possessiva”, “gelosa”, anche “opprimente”.

Uno scenario pesante e difficile da gestire, che è sfociato in vera e propria violenza fisica, oltre che in minacce. “Le scaturiva dentro un qualcosa di assurdo e mi diceva: ‘Smettila di dire queste cose altrimenti ti ammazzo’. Secondo lei non mi capacitavo del fatto che volessi stare con lei. (…) Non si alzano le mani, non si toccano le persone. (…) L’ho denunciata per stalking. Era l’unico modo per tenerla lontana. (…) Lei doveva prendere consapevolezza del fatto che doveva starmi lontana”.

Gli attacchi di panico e la terapia

Gli affetti di questi lunghi anni difficili si sono fatti sentire. “Seguo un percorso col mio psicologo, perché ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, di ansia. Non sono una persona stabile”, ha ammesso il nuotatore. “Non mi fa male più niente”, ha aggiunto, prendendo completamente le distanze da quello che ha definito “circoletto mediatico”.

“Ho perso un po’ di fiducia nelle storie, è stato stressante a livello emotivo. Nel momento in cui vedo un’esposizione mediatica della mia relazione, là mi blocco parecchio. Mi viene proprio l’ansia”, ha aggiunto.

Lulù Selassié contro Silvia Toffanin e l’intervista a Verissimo

Adesso guarda avanti Bortuzzo, stessa cosa che sembra stia provando a fare anche Lulù Selassié. “Piano piano sto tornando alla normalità, a vivere con gioia, tranquillità e tanta felicità. È il momento di pensare a me, al mio benessere e al mio futuro“, ha scritto in risposta a una follower su Instagram.

Un ritorno alla normalità che ha subito uno scossone proprio in seguito a questa intervista di Bortuzzo. Lulù Selassié e la sorella Clarissa avevano già rilasciato diverse dichiarazioni a mezzo social quando la vicenda è diventata di pubblico dominio, inclusa una lunga intervista al giornalista Gabriele Parpiglia. Quella raccontata da loro era stata una versione molto diversa della storia e non sono mancati gli attacchi allo stesso Manuel Bortuzzo.

E le parole scritte da Lulù su Instagram subito dopo Verissimo ribadiscono il concetto: “Diritto di replica. Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime”. Poi l’attacco diretto alla conduttrice: “Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita”.