Alfonso Signorini, le parole di Clarissa Selassié sul suo (presunto) rapporto con Antonio Medugno

La "Principessa" Clarissa Selassié racconta del suo rapporto con Antonio Medugno e di quello che avrebbe saputo del legame con Alfonso Signorini

IPA Alfonso Signorini

Trascorsa qualche settimana dallo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini, Clarissa Selassié – concorrente di uno dei suoi GF Vip – racconta la sua verità, aggiungendo tasselli che sembrano complicare ulteriormente la vicenda. Dopo le dichiarazioni circolate sul suo presunto legame con Antonio Medugno, l’ex inquilina della Casa ha scelto di chiarire pubblicamente la propria posizione, smentendo categoricamente l’esistenza di una notte di intimità con il modello, che era invece stata data come certa.

Le parole di Clarissa Selassié

Sentita da Fanpage, Clarissa Selassié spiega che molte di quelle dichiarazioni non sarebbero state sincere ma frutto di una scelta calcolata. La televisione, dice poi, vive di dinamiche e ricostruzioni studiate ad hoc, e lei avrebbe accettato di assecondarle per favorire l’ingresso di Antonio Medugno nella Casa. Una decisione che oggi definisce una bugia di comodo, nata in un contesto in cui visibilità e opportunità professionali finiscono inevitabilmente per sovrapporsi ai sentimenti reali.

Pare inoltre che all’inizio di questa conoscenza, Selassié avrebbe presentato Medugno ad Alfonso Signorini come un ragazzo interessante, senza essere a conoscenza di eventuali trascorsi tra i due. Il primo incontro sarebbe avvenuto a Roma, durante una cena tra amici che avrebbe dovuto naturalmente agevolare una frequentazione futura. Eppure, sin da subito, l’attenzione di Medugno sembrerebbe concentrarsi più su Signorini e sul suo ruolo nel sistema televisivo che sulla persona seduta di fronte a lui. Domande insistenti, richieste di foto da condividere e un interesse che Clarissa avrebbe percepito subito come ambiguo.

La serata prosegue tra locali e un rientro a casa di Medugno, ma — sottolinea ancora Selassié — non si va oltre qualche bacio. La notizia dell’incontro circola rapidamente e arriva fino a Signorini, che contatta Clarissa per comprendere meglio la situazione. Poco dopo entra in scena anche il manager comune, prospettando l’ipotesi di un provino per il Grande Fratello.

Il rapporto con Alfonso Signorini

È in questo momento che Clarissa Selassié inizia a intuire come il suo nome, la sua esperienza nel reality e il legame con le sorelle Jessica e Lulù possano rappresentare un vantaggio strategico. Medugno, ancora secondo il suo racconto, sarebbe stato più attratto dal potenziale mediatico della relazione che dalla relazione stessa. Un’idea che si concretizza col racconto del provino, durante il quale sarebbe stato lui a tirare in ballo l’incontro tra loro. A quel punto, Selassié decide di confermare una versione che non la convince fino in fondo.

Avrebbe solo in seguito scoperto di un presunto rapporto tra Medugno e Signorini, che Clarissa sostiene di aver appreso solo in un secondo momento, fino a una conferma diretta del conduttore. A completare il tutto, si aggiunge pure il riferimento alla famiglia di Antonio Medugno, descritta come pienamente consapevole delle dinamiche in gioco e fortemente orientata al successo televisivo del figlio.

Una versione certamente diversa, questa, da quella che fornisce Antonio Medugno durante la sua partecipazione a Falsissimo di Fabrizio Corona e a seguito del quale ha sporto denuncia per violenza sessuale ed estorsione, accuse che Alfonso Signorini ha respinto con forza nel suo intervento alla Procura di Milano, dalla quale è stato sentito nei giorni scorsi.