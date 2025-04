Sabrina Impacciatore a Belve: “Mi sono sentita trans e ho amato una donna”

Fonte: IPA Sabrina Impacciatore

“Orgoglio italiano”, così la definiscono in molti tra i commenti sui social. Sabrina Impacciatore sta vivendo la sua epoca d’oro, riconosciuta a livello internazionale come una delle interpreti più talentose del cinema contemporaneo. E Francesca Fagnani, non a caso, l’ha voluta in apertura della nuova stagione di Belve che finalmente, dopo lo stop forzato di martedì scorso, torna in onda il 29 aprile su Rai 2 con la prima puntata.

Sabrina Impacciatore e la “sensazione di essere trans”

Prima puntata e prime “belvate” in arrivo. Il pubblico deve ancora attendere per godersi l’intervista integrale a Sabrina Impacciatore, ma nel frattempo Francesca Fagnani ha deciso di regalargli una piccola anteprima di quanto va in onda martedì 29 aprile su Rai 2. Ospite di questa prima puntata di Belve, l’attrice si racconta con la consueta ironia, spaziando dai momenti più belli della sua vita a quelli più complicati. Tra i primi, senza dubbio, quelli legati alla sua professione, che l’ha portata negli ultimi anni a fare il “grande salto” da Roma a Hollywood, dove ha conquistato il successo internazionale con la serie The White Lotus.

Una delle parti più “succose” è quella in cui la Fagnani tocca un argomento che la Impacciatore aveva già sondato in una precedente intervista. “Lei ha detto che ogni tanto si sente un transessuale”, le chiede e l’attrice, senza troppi giri di parole, risponde: “Sì, da sempre. Io per molti anni ho pensato di essere un maschio. Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita. Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po’ all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto scusami non me la sento. E lui mi ha detto: Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il ca**o dimmelo”.

Poi ammette di aver avuto un colpo di fulmine per una donna, un “amore” durato solo una notte ma che di certo non ha dimenticato. “È stata una notte sola. Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia”, ha spiegato.

Gli aneddoti sulle droghe

Una “belvata” tira l’altra ed ecco che la Fagnani torna su un altro argomento che ormai è immancabile nelle sue interviste a Belve: le droghe. Un argomento che fino a non troppo tempo fa era del tutto tabù, ma sul quale i volti noti dello spettacolo con lei si aprono senza troppi problemi (salvo rare eccezioni).

Alla domanda se avesse avuto esperienze con queste sostanze, Sabrina Impacciatore risponde: “Sì. Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”. Un racconto ricco di aneddoti e risate, da quanto avvenuto in Thailandia alle “nove ore di trip” difficili da spiegare in parole semplici. “Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni”, racconta.