Belve rimandato, non va in onda il 22 aprile. Fagnani: “Come è giusto che sia”

A causa della scomparsa di Papa Francesco, Rai 2 cambia il palinsesto: Belve non andrà in onda il 22 aprile e sarà trasmesso la settimana successiva

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Belve, il noto talk show di interviste in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, non andrà in onda lunedì 22 aprile 2025 come da palinsesto iniziale. La puntata prevista per quella data è stata rinviata all’ultimo momento, in seguito a uno straordinario cambio di programmazione.

Il motivo è legato a un evento di portata eccezionale: la morte di Papa Francesco, annunciata oggi 21 aprile, ha indotto la Rai a rivedere i propri palinsesti televisivi. La conduttrice Francesca Fagnani ha commentato la decisione con poche parole ma significative, definendo lo spostamento della trasmissione “come è giusto che sia”.

Morte del Papa: palinsesto Rai modificato e Belve rimandato

La scomparsa di Papa Francesco ha comportato immediate modifiche al palinsesto Rai e Mediaset, in segno di lutto e per dare spazio a una copertura speciale dell’evento. Già nella giornata di oggi la programmazione è stata stravolta, e lo stesso è avvenuto per martedì 22 aprile.

In quest’ottica Rai 2 ha cancellato i previsti programmi di intrattenimento della serata, incluso l’atteso debutto della nuova stagione di Belve. La prima puntata del talk show di Fagnani, originariamente programmata per la prima serata del 22 aprile, slitterà di una settimana​.

Al suo posto è stato inserito in palinsesto un film dal tono più adatto al clima di raccoglimento nazionale (il film 18 Regali) e uno speciale dedicato al Pontefice scomparso​. Anche altri programmi di Rai 2, come ad esempio Stasera c’è Cattelan previsto in seconda serata, sono stati sospesi o sostituiti da contenuti commemorativi​. Si tratta di scelte editoriali mirate a onorare la figura del Papa e a rispondere al sentimento del Paese, in linea con il ruolo di servizio pubblico della Rai.

Le parole di Francesca Fagnani: “Come è giusto che sia”

Francesca Fagnani ha voluto condividere personalmente con il pubblico la sua opinione sul rinvio di Belve. Tramite instagram stories la giornalista ha pubblicato un messaggio chiaro e conciso : “Cari amici, come è giusto che sia, la puntata di Belve prevista per domani non andrà in onda”​. Con questa frase la conduttrice di Belve ha espresso pieno appoggio alla decisione di Rai 2 di modificare il palinsesto.

Francesca Fagnani, nota per la sua sensibilità oltre che per le interviste graffianti, ha implicitamente sottolineato che di fronte a un evento grave e solenne come la morte di un Pontefice è doveroso fermarsi. Nonostante qualche telespettatore impaziente possa aver storto il naso per il cambio di programma, la conduttrice ha ribadito che la scelta di posticipare il suo programma di Rai 2 è quella corretta e rispettosa delle circostanze.

Ospiti e anticipazioni della puntata rinviata

La puntata di Belve rimandata al prossimo appuntamento (presumibilmente martedì 29 aprile 2025 in prima serata su Rai 2) promette comunque di offrire contenuti di grande interesse. Tra gli ospiti inizialmente annunciati figurano nomi di spicco dello spettacolo e dello sport: l’attrice Sabrina Impacciatore, la showgirl e attrice Nathalie Guetta e il campione olimpico Marcell Jacobs, protagonisti pronti a mettersi in gioco sulle celebri poltroncine del talk show.

Le anticipazioni suggerivano già una serata ricca di rivelazioni e momenti intensi, in pieno stile Belve. Il pubblico si aspetta domande pungenti e risposte senza filtri, cifra distintiva del programma. Inoltre, questa nuova stagione di Belve segna la dodicesima edizione del format e promette qualche novità, tra cui uno spin-off a tema crime, alimentando ulteriormente la curiosità degli affezionati.