The Couple non va in onda stasera 21 aprile: il cambio di programmazione

The Couple non va in onda il 21 aprile su Canale 5 per la morte di Papa Francesco, sostituito da uno speciale sul Pontefice

The Couple, il nuovo reality show di Canale 5, non andrà in onda stasera, lunedì 21 aprile 2025. Il cambio di programmazione si è reso necessario a causa di un evento straordinario: la morte di Papa Francesco, annunciata ufficialmente nella mattinata di oggi​. La scomparsa del Pontefice ha scosso il mondo cattolico e civile, spingendo le principali reti televisive italiane a modificare immediatamente i palinsesti per dare spazio all’informazione e a speciali tributi.

La scomparsa di Papa Francesco e l’annuncio ufficiale

Papa Francesco (all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio), 266esimo Pontefice della Chiesa Cattolica, si è spento la mattina del 21 aprile 2025 all’età di 88 anni. Il decesso è avvenuto alle ore 7:35 e l’annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale camerlengo Kevin Farrell alle 9:47, durante il rituale di constatazione nella Cappella di Casa Santa Marta​. La notizia è stata immediatamente diffusa dai media: su Rai1 è stata comunicata in diretta da Eleonora Daniele nel corso del programma Storie Italiane, mentre all-news come RaiNews24 e tutte le testate Rai hanno avviato edizioni straordinarie dei telegiornali per aggiornare il pubblico​. Di fronte a questa emergenza, tutte le emittenti hanno iniziato a sospendere la normale programmazione di intrattenimento per dare spazio a notiziari e approfondimenti in ricordo del Pontefice.

Canale 5: The Couple sospeso, ecco cosa va in onda al suo posto

Su Canale 5 era prevista in prima serata la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi. In seguito alla notizia del lutto, Mediaset ha deciso di annullare l’appuntamento: al suo posto la rete ammiraglia trasmetterà la miniserie “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente”, un film diretto da Daniele Luchetti e dedicato alla vita di Jorge Bergoglio​.

La puntata di The Couple salta quindi e sarà recuperata in seguito, anche se al momento Mediaset non ha ancora comunicato una nuova data di messa in onda​. I fan del programma dovranno attendere indicazioni future su quando potranno vedere la sfida tra le coppie riprendere normalmente in palinsesto.

Le variazioni di palinsesto sulle altre reti Mediaset

La morte di Papa Francesco ha portato Mediaset a implementare una programmazione speciale su tutte le sue reti per seguire l’evento. Nel pomeriggio, Canale 5 ha proposto uno Speciale Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino, in onda dalle 14:40 fino al TG5 delle 20:00 al posto delle consuete soap e game show del daytime​.

Durante questa lunga diretta pomeridiana sono state trasmesse anche tre edizioni straordinarie del Tg5 (alle ore 16:00, 17:00 e 18:00) per fornire aggiornamenti in tempo reale dal Vaticano​. Nella fascia di access prime time, invece del tradizionale Striscia la notizia, tutte le reti Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) trasmetteranno in simultanea uno speciale documentario firmato dal giornalista Toni Capuozzo dal titolo “Papa Francesco – Così normale da essere straordinario”, ripercorrendo la vita e il pontificato di Bergoglio in segno di omaggio​.

Anche le altre reti Mediaset hanno adattato i programmi serali. Su Rete 4, nel pomeriggio, è andato in onda uno speciale Diario del giorno condotto da Manuela Boselli (dalle 14:00 alle 18:50) e, in prima serata, uno Speciale Tg4 condotto da Gianluigi Nuzzi con la partecipazione di Elena Guarnieri, interamente dedicato alla figura del Santo Padre. Italia 1, dal canto suo, ha allungato l’edizione del telegiornale Studio Aperto delle 18:30 fino alle 19:25 per offrire una copertura informativa estesa sull’evento​. In seconda serata, infine, Mediaset Extra continuerà la staffetta informativa replicando gli speciali in ricordo di Papa Francesco.