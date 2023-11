“Uomini e Donne”, Manuela Carriero torna su Instagram dopo l’abbandono del trono

Nessun lieto fine per Manuela Carriero, che sperava di trovare l’amore a Uomini e Donne. La tronista, costretta ad abbandonare il dating show di Maria De Filippi dopo essere rimasta senza corteggiatori, si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram, soprattutto dopo i numerosi commenti negativi ricevuti sui social.

Manuela Carriero ha lasciato il trono: cosa è successo

Un’avventura che le ha lasciato l’amaro in bocca: non si aspettava un finale così Manuela Carriero, che era approdata a Uomini e Donne per trovare l’amore vero. L’ex volto di Temptation Island, già noto al pubblico di Maria De Filippi, ha dovuto fare i conti con il rifiuto di entrambi i suoi corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini.

Era stata lei a volersi concentrare fin dal primo momento sui due ragazzi, che dopo poco hanno dimostrato di essere poco interessati alla tronista, tanto da lasciare il programma. Prima di abbandonare lo show, Manuela ha tentato di comprendere le ragioni di questa scelta, chiedendo un confronto finale con entrambi.

“La redazione ha provato in tutti i modi a farle capire la posizione di Michele e l’ultima cosa che avrei voluto vedere è questa scena perché è umiliante per lei, ma l’unica persona che può farglielo capire è Michele”, ha spiegato Maria De Filippi.

“Mi sei piaciuta solo fisicamente. Poi conoscendoti più a fondo ho capito che non mi piaci“, ha rivelato Michele. Anche Carlo, l’altro corteggiatore, si è trovato d’accordo, ribadendo lo stesso concetto. Una situazione difficile da accettare per Manuela, che dopo un primo momento di delusione, ha affermato: “Non voglio trattenere nessuno“.

La tronista ha accettato con un velo di amarezza la scelta dei suoi corteggiatori, ma non ha nessuna intezione di rinunciare all’amore. “Io cerco sempre l’amore e se c’è il numero di qualcuno, sono sempre pronta a fare nuove conoscenze. Sono pronta anche a superare i difetti se una persona mi piace davvero”.

Manuela Carriero, il lungo sfogo su Instagram

Dopo aver abbandonato il trono, Manuela Carriero è tornata sui social per rispondere alle numerose critiche ricevute proprio a causa del suo comportamento con Michele e Carlo. L’ex volto di Temptation Island non ha nascosto la sua forte delusione per come sono andate a finire le cose: “Non ho mai agito strategicamente e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano”, ha spiegato la tronista sottolineando che il suo essere timida e introversa non era certo un mistero.

“Nel momento in cui finalmente mi stavo aprendo mi sono sentita bloccata. Mi ha ferito profondamente sentirmi dire che il mio abbraccio non fosse sentito, quando in realtà non volevo altro, mi si è spezzato il cuore. È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono”, ha continuato.

D’altro canto Manuela ha confessato di non essere affatto pentita di come ha agito, senza sentirsi in difetto per il suo comportamento, spiegando anche perché ha deciso di non voler rimanere a Uomini e Donne. “Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo con loro, ma non ho voluto. Volevo superare le incomprensioni e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli. Sarei potuta arrivare tranquillamente in breve tempo ad una scelta, o una non scelta, o un “no” da parte loro, senza che nessuno ne uscisse sbagliato avrei avuto però la consapevolezza di averci provato davvero”.