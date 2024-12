Maria De Filippi “caccia” Alessio da Uomini e Donne: la verità del tronista

Le anticipazioni che circolano regolarmente avevano già anticipato la fine disastrosa del trono di Alessio Pecorelli, ma soltanto oggi il pubblico ha potuto assistere personalmente alla “cacciata” del tronista. Alessio è stato protagonista di alcune segnalazioni che lo hanno messo in cattiva luce sia agli occhi delle corteggiatrici che della redazione e, ovviamente, anche della padrona di casa Maria De Filippi. Non sono bastate le scuse e le giustificazioni e la conduttrice, infine, lo ha invitato a lasciare lo studio.

Maria De Filippi invita Alessio a lasciare lo studio

Se è vero che di “cacciata” vera e propria non si può parlare, lo è altrettanto il fatto che Maria De Filippi non perdona. Ed è per tale ragione che nella puntata andata in onda questo lunedì 2 dicembre il pubblico ha assistito all’allontanamento di Alessio Pecorelli dallo studio.

Alessio ha iniziato e proseguito il suo percorso da tronista, portando spesso le corteggiatrici a interrogarsi sul suo reale interesse. Lo scopo del dating show è trovare l’amore, lui non sembrava troppo coinvolto salvo rari momenti di avvicinamento e “intimità” e tante sono state le discussioni accese in studio. Poi la doccia fredda: diverse segnalazioni giunte in redazione da una fonte volutamente rimasta anonima.

Video e foto (poco chiari, dobbiamo ammetterlo) mostravano Pecorelli intento a godersi delle serate in alcuni locali della sua città e dei dintorni ed è proprio questa la ragione che, prima di ogni altra, ha scatenato la furia della redazione: i tronisti da regolamento non possono frequentare pub e affini nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne. Da qui è stato un susseguirsi di rimproveri alla volta di Alessio, che ha provato a giustificarsi ma nel frattempo è stato anche accusato di avere già una frequentazione amorosa fuori dal programma.

“Sei stato giudicato perché non hai preso seriamente il percorso che dovevi fare – gli ha detto piuttosto infastidita Maria De Filippi -. Se poi devo far finta di credere che in tutte queste uscite in discoteca, svagavi solo la testa, faccio finta di non aver avuto la tua età e va bene così. Sei giovane, io non ho voglia di infierire sulla vita di un giovane. Non mi provocare, altrimenti rispondo. Se ora vai, ci salutiamo cordialmente, meglio così”.

La verità di Alessio Pecorelli

Maria De Filippi è stata chiara, Alessio ha lasciato il dating show. Anche perché, essendo rimasto senza corteggiatrici, non avrebbe potuto in alcun modo continuare il suo percorso. È anche su questo tema che ha parlato, rivelando qualche retroscena in un’intervista a Casa Lollo pubblicata su Instagram a ridosso della puntata incriminata. Pecorelli ha tenuto a spiegare le sue ragioni, ribadendo la sua posizione.

A proposito della presunta “fiamma” al suo fianco nelle foto, il tronista ha parlato di una semplice “amica” con cui non ha mai avuto alcuna relazione. “Faccio mea culpa perché sono stato in dei locali in cui non sarei dovuto andare – ha ribadito -. Però vengo da un anno e mezzo molto difficile, non sono riuscito neanche a farmi una vacanza. È l’unico modo per svagarmi. Non ci potevo andare, quindi mi assumo le mie responsabilità“. Pecorelli ha avuto da ridire sul comportamento delle corteggiatrici che in puntata gli si sono scagliate contro salvo poi ricontattarlo in privato: “Uscito dal programma qualcuno mi ha contattato per vederci fuori, qualcuno ha cambiato idea, ma per rispetto non faccio i nomi”.