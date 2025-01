Uomini e Donne: Tina Cipollari è la nuova tronista ufficiale di Maria De Filippi

Fonte: IPA Tina Cipollari

A Uomini e Donne è arrivata una nuova tronista dopo la scelta di Martina De Ioannon. E non una qualsiasi bensì Tina Cipollari. Proprio così: Maria De Filippi ha deciso di puntare sulla sua storica opinionista per movimentare le prossime puntate del dating show più amato del piccolo schermo. Da tempo la Vamp è alla ricerca dell’amore e ora la redazione del programma di Canale 5 ha deciso di accontentare la sua richiesta, creando per lei anche un trono ad hoc. Un nuovo capitolo sentimentale che promette di regalare emozioni e colpi di scena.

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 14 gennaio, Maria De Filippi ha svelato chi è la nuova tronista della sua amata corte: Tina Cipollari. L’indiscrezione che circolava da qualche tempo è diventata realtà. Nelle scorse puntate, la Vamp aveva fatto un appello dichiarando di essere alla ricerca di un uomo dopo fine del suo matrimonio. La produzione deve aver preso molto seriamente la richiesta di Tina, visto che da ora siederà sul trono. “Hanno fatto scendere un trono particolare, portato da quattro persone e sono scesi tre per lei e uno l’ha tenuto, Tina vedrà se uscirci per conoscerlo o meno”, ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha avuto modo di assistere alla puntata che sarà trasmessa prossimamente.

Per Tina Cipollari il ruolo da tronista non è di certo una novità. La 59enne era approdata a Uomini e Donne nei primi anni Duemila come corteggiatrice di Roberto Maltoni. La sua verve e il suo carisma non passarono di certo inosservate e nel giro di pochi mesi Maria De Filippi la promosse tronista. Tina scelse Daniele Sconamiglio ma la loro relazione durò pochissimo. Subito dopo la svolta come opinionista, che di fatto ha cambiato la sua vita privata e professionale.

Ora Tina Cipollari è pronta a rimettersi di nuovo in gioco nei panni di tronista dopo aver dispensato, per oltre venti anni, consigli a destra e manca. Riuscirà a trovare il grande amore? Da qualche anno è single: nel 2018 è arrivata la separazione da Kikò Nalli (conosciuto tra l’altro proprio a Uomini e Donne, dove lui corteggiava un’altra tronista) e successivamente è stata legata per qualche anno all’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

Di sicuro il suo trono regalerà tante risate e momenti di sano trash e c’è chi spera addirittura di rivedere nei panni di corteggiatore Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani, da sempre grande rivale di Tina Cipollari. Quest’ultima e il Gabbiano si sono sempre dichiarati grandi amici ma più di qualche telespettatore ha notato un feeling particolare.

Record di candidature per l’altro tronista Gianmarco Steri

Mentre per il momento Tina Cipollari si è dovuta accontentare di tre corteggiatori (ma, siamo sicuri, ne arriveranno molti altri nelle prossime settimane), l’altro tronista Gianmarco Steri ha registrato il record di candidature. A quanto pare ben tremila ragazze hanno contattato la redazione di Uomini e Donne per poterlo corteggiare dopo che non è stato scelto da Martina De Ioannon (che ha preferito Ciro Solimeno).