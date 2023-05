“Uomini e Donne”: chi è davvero Alessandra Somensi, la scelta di Luca Daffrè

Uomini e Donne ha incoronato una nuova coppia, quella formata da Luca Daffré, secondo classificato della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, e la sua corteggiatrice Alessandra Somensi. La coppia, che ha lasciato lo studio in maniera insolita (le ragazze non sapevano che ci sarebbe stata la scelta), è già amatissima sui social, ma pochi conoscono davvero Alessandra, dato che il trono di Luca è durato poche settimane. Chi è dunque la bella che ha rubato il cuore del tronista?

Chi è Alessandra Somensi, la scelta di Luca Daffré

Fonte: Ufficio Stampa

Qualcuno l’ha definito amore a prima vista, quello tra Luca Daffré e Alessandra Somensi. Altri hanno storto il naso, davanti a questa scelta improvvisa e non annunciata. Non seguendo le classiche modalità di Uomini e Donne, il tronista ha convocato solo la ragazza in studio, per annunciarle di voler abbandonare il programma con lei. Ma chi è davvero Alessandra Somensi? Abbiamo avuto poco tempo per conoscerla durante le puntate.

Alessandra è nata a Milano nel 1995 e ha 28 anni. La prima corteggiatrice di Luca nel programma è stata proprio quella che lui ha scelto. La ragazza sino all’età di 24 anni ha vissuto a Senago, nella provincia di Milano, e la sua famiglia si occupa da sempre di un’agenzia funebre. Definita “la surfista” nel dating di Canale 5, questo sport (e non solo) è la sua passione, diventata persino una professione negli ultimi anni. Infatti, Alessandra ha deciso di abbandonare la carriera da aspirante avvocato per il surf. Una scelta insolita, che ha colpito Luca, specie quando la ragazza ha deciso di rinunciare ad un importante viaggio a Bali per continuare a corteggiarlo.

Un viaggio che, come ha promesso Daffré, ora potranno fare insieme, una promessa d’amore che sottolinea già le forti intenzioni della neo coppia di viversi davvero fuori dal programma. Nonostante le paure iniziali di Alessandra nello scoprire la popolarità di Luca (quando ha mandato la richiesta non sapeva chi avrebbe corteggiato), ha superato tutti gli ostacoli, e le tantissime corteggiatrici arrivate per il ragazzo.

Uomini e Donne, un anno difficile per il trono classico

Fonte: Ufficio Stampa

Questa edizione di Uomini e Donne che sta per volgere al termine, con largo anticipo, ci ha riservato molte sorprese nel trono classico. Due tronisti hanno abbandonato il dating show di Maria De Filippi, gli altri due ci hanno impiegato sette mese per trovare l’anima gemella (come non citare l’eterna indecisa Lavinia Mauro), mentre gli ultimi, Luca Daffré e Nicole Santinelli sono stati rapidi nella loro decisione. Se la scelta della ragazza non è ancora andata in onda, quella dell’ex naufrago è stata trasmessa il 10 maggio, lasciando tutti a bocca aperta.

Luca non ha annunciato la sua scelta, l’ha fatta e basta, portando in studio solo la ragazza con la quale desiderava lasciare lo show, Alessandra Somensi che, molto emozionata (e un po’ confusa) gli ha detto di sì, solo dopo poche settimane nel programma, e sotto gli occhi stupiti di Tina Cipollari, e non solo. Dureranno o la decisione di Daffré è stata troppo affrettata? Solo il tempo ce lo dirà, ma certamente il ragazzo ha mostrato di avere le idee molto chiare e di non voler perdere tempo.