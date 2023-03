“Uomini e Donne”, la non scelta di Lavinia Mauro: perché tutti ne parlano

Fumata nera anche questa settimana per Lavinia Mauro: la tronista di Uomini e Donne non riesce ancora a scegliere tra i due Alessio (il rosso e il moro), dopo sei mesi nel programma. Lo svolgimento di questo trono sta facendo molto discutere, visto che in rari casi si è assistito a delle tempistiche così prolisse: non solo, Lavinia divide, anche perché piace molto ad una parte di pubblico, per aver esposto tutte le sue fragilità in studio, ma tanti pensano che la stia tirando troppo per le lunghe per la visibilità. Un anno difficile per lo show di Maria De Filippi, che ha già visto l’addio di due tronisti a metà percorso, e se la ragazza arrivasse a una “non scelta”, metterebbe in cattiva luce anche il programma.

“Uomini e Donne”, a rischio il trono di Lavinia Mauro

Sabato 18 marzo ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, e secondo le solite indiscrezioni, neanche questa volta Lavinia Mauro sarebbe arrivata ad una scelta. La ragazza, ormai in studio da settembre, non riesce a prendere la sua decisione e il suo trono è stato uno dei più complicati, oltre che uno dei più lunghi: Alessio Corvino (il rosso) o Alessio Campoli (il moro)? Niente di fatto neanche questa settimana, e secondo indiscrezioni Maria De Filippi e gli autori del programma sarebbero pronti a prendere una decisione inaspettata: chiudere anticipatamente il trono della “Marchesina”. Altre voci di corridoio parlano persino di un ritiro, il terzo in questa edizione tra i giovani.

Cosa accadrà veramente? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate, quando Lavinia verrà messa davanti a una scelta necessario, dopo ormai sei mesi di trono, quasi interamente incentrati sui due corteggiatori. La ragazza proprio non riesce a decidere, e ha scatenato più volte le ire dei due corteggiatori, stanchi di questo tira e molla. Ora siamo agli sgoccioli, Lavinia sceglierà il suo futuro fidanzato o abbandonerà lo show con un nulla di fatto?

Perché il trono di Lavinia Mauro fa discutere

Partita un po’ in sordina, oscurata, almeno inizialmente, dal carattere irruente di Federica Aversano, la prima ad abbandonare il trono in questa edizione di Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha visto crescere la sua popolarità puntata dopo puntata, grazie alla sua bellezza e eleganza (come sottolinea sempre Gianni Sperti), la sua educazione, i suoi modi di fare sempre garbati, ma anche per le sue fragilità.

La tronista non ha mai nascosto i suoi attacchi di panico, con i quali convive da tempo, e il suo ventaglio sventolato in studio è diventato un vero tormentone di questa edizione. Lavinia, detta la “Marchesina” per le sue origini nobili, ha conquistato il cuore dei telespettatori, mostrando le sue paure, le sue incertezze, e condividendo la storia di una relazione passata difficile, tossica, che ha lasciato segni evidenti nel suo relazionarsi con gli uomini. Anche questo, fatto con discrezione: la Mauro non ha mai rivelato in studio i dettagli, ne ha parlato solo a telecamere spente, e Maria De Filippi l’ha coccolata puntata dopo puntata, capendo che, certe reazioni, sono causate dal suo passato.

Il problema, però, è che ora, secondo molti, Lavinia starebbe tirando troppo la corda: a pensarlo sono anche i due Alessio, che si sentono costantemente messi alla prova, stanchi di non essere mai creduti, e di non poter mai godere della serenità di una esterna senza che la ragazza trovi loro un difetto. Uno scenario insolito, nel quale i due contendenti si ritrovano a prendere l’uno le parti dell’altro, increduli delle richieste di Lavinia: troppe reazioni o troppe poche, reazioni giuste e sbagliate, i ragazzi sembrano camminare su una linea sottilissima dove l’errore è inevitabile.

Per quanto la tronista sia stata forse la prima ad aprirsi e a mettere a nudo il suo lato più difficile, arrivando anche ad abbandonare delle esterne in preda a degli attacchi di panico, il programma ha una sua dinamica, e la vita vera di coppia la dovrebbero vivere fuori, come sottolineato da Alessio il rosso, e non in studio dove ormai Lavinia, dopo sei lunghi mesi, dovrebbe aver scoperto tutto ciò che è necessario per fare la sua scelta.