Fare figli e sposarsi può essere considerato “cool” per le ragazze e i ragazzi di 18 anni? Ad avere condiviso la propria riflessione in merito è stata la Parlamentare di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, con conseguente polemica sui social. Basta poco per accendere la miccia su Instagram, X o Facebook, ma, al di là dei commenti, viene spontaneo chiedersi: la maternità è cool? Soprattutto a un’età così giovane, in cui si è ancora a scuola, o freschi di maturità. L’età in cui inizia ufficialmente la vita adulta, tra università, lavori e autodeterminazione. Ma soprattutto libertà di scegliere il proprio futuro.

Lavinia Mennuni, la frase sulla maternità

“La mia mamma mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia – e io volevo fare politica a 12 anni – tu devi ricordare che hai l’opportunità di fare quel che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta”, questa è l’introduzione dell’intervento di Lavinia Mennuni su La7, dove ha spiegato che c’è bisogno di trasmettere alle nostre figlie e ai nostri figli l’importanza di non perdere di vista la possibilità di diventare genitori.

“E qui c’è l’approccio culturale. Ora userò un termine terribile, diventerà trash: dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a far sì che la maternità torni a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, vogliano sposarsi e vogliano mettere su una famiglia“.

Immediata la reazione sui social, da parte di molteplici utenti così come della giornalista Francesca Fagnani, che su X ha scritto: “A Coffee Break Lavinia Mennuni sta dicendo che bisogna far diventare cool per le ragazze (!) sposarsi a 18 anni e fare figli. Mica studiare, prepararsi, realizzarsi, viaggiare, acquisire consapevolezza”.

La maternità può essere considerata “cool”?

C’è chi sogna sin da ragazzina di diventare mamma. C’è chi è convinta di non volere figli, e un giorno cambia idea. C’è chi non vuole figli, e mantiene fede alla sua scelta fino alla fine dei suoi giorni. C’è chi non può avere figli, e la maternità mancata è considerata una stilettata al cuore. La maternità è una scelta intima, privata, personale. La scelta di mettere al mondo un essere umano può essere un sogno, un’aspirazione, un ardente desiderio. Ma rimane una delle questioni più private per una donna, a cui tendenzialmente nessuna di noi assocerebbe il termine “cool”.

Per una diciottenne, poi, non si profila nemmeno all’orizzonte la possibilità di considerare la maternità come “cool”. E lo stesso vale per i ragazzi. Qualcuno a questo punto potrebbe pensare al passato, quando i figli “si crescevano da giovani”. I tempi, però, sono cambiati, nettamente: è vero che si può diventare genitori a 18 anni, ma si può anche insegnare ai propri figli che la maternità è un’opzione, una possibilità. Ma devono sempre seguire il proprio futuro, con i propri tempi, senza dover sostenere in così giovane età le pressioni sociali.

In Italia si fanno sempre meno figli

Al di là di tutto, come riporta La Stampa, è in atto una vera e propria crisi demografica in Italia. Ci sono 5 anziani per ogni bimbo, e gli italiani sono scesi a 59 milioni. L’Italia sta perdendo la sua popolazione; l’Italia sta invecchiando. Questo è il ritratto dell’Istat: l’età media degli italiani è salita a 46,4 anni. Un calo iniziato nel tempo, e che si è acuito negli ultimi anni: prendiamo come riferimento il 2021, quando i nuovi nati sono scesi a 400.249. Rispetto al 2011, il calo è del 25%. Perché si fanno meno figli in Italia? Al primo posto troviamo i costi, ma anche l’occupazione femminile, la difficoltà ad accedere ai servizi e agli asili nido, visto il numero ridotto di posti disponibili. Quindi, sì, la maternità non è cool. Spesso è un sogno atteso. E si corre persino il rischio di non poterlo mai realizzare.