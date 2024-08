Fonte: IPA Renzo Bossi

Renzo Bossi è il figlio del leader storico della Lega Nord, Umberto Bossi. In passato il ragazzo aveva scelto di seguire le orme del padre cominciando una carriera politica, ma, dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sull’appropriazione indebita dei rimborsi elettorali del partito fondato dal padre, Renzo Bossi ha deciso di cambiare ambito professionale. Adesso Renzo Bossi si occupa di agricoltura, insieme al fratello minore Roberto Libertà.

Renzo Bossi, la carriera del figlio di Umberto

Umberto Bossi ha segnato la storia politica italiana, fondando, nel 1984, insieme ad altri collaboratori, la Lega Nord, che aveva l’obiettivo di difendere le istanze delle regioni settentrionali del paese, fino a ipotizzarne una loro autonomia politica. Nel partito, negli anni, ha militato anche il suo secondogenito, Renzo Bossi, avuto dal matrimonio con Manuela Marrone, sposata in seconde nozze nel 1994.

Renzo Bossi è nato a Varese l’8 settembre 1988 e fin da giovane ha seguito le idee politiche del padre, prendendo parte a diverse sue iniziative, comizi e manifestazioni del partito. Secondo quanto affermato dallo stesso Umberto Bossi, il figlio avrebbe subito delle difficoltà nell’ottenere la maturità, solamente a causa delle idee politiche del padre. Renzo Bossi, in ogni caso, si sarebbe diplomato a 23 anni e, in seguito, avrebbe conseguito anche la Laurea in Albania in Gestione Aziendale nel 2010. La sua carriera universitaria, però, è stata oggetto d’indagine per corruzione e abuso d’ufficio nel 2013.

Renzo Bossi ha cominciato, ufficialmente, la sua carriera politica nel 2009, con l’incarico di di membro dell’Osservatorio della Lega Nord e ottenendo ufficialmente la tessera del partito. In precedenza si era già parlato di lui come del “Delfino” del padre, ma lo stesso politico ha ridimensionato le sue ambizioni, definendolo, invece, “Trota”.

Nel 2010 è stato eletto al Consiglio Regionale della Lombardia ma, due anni dopo, il suo nome è stato coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sull’appropriazione indebita dei rimborsi elettorali della Lega Nord e il ragazzo ha deciso di dimettersi il 17 aprile 2012.

Chiusa la carriera politica, Renzo Bossi ha deciso d’intraprendere un’attività agricola, insieme al fratello Roberto Libertà. L’impresa si chiama Tera nostra e ha sede a Brenta.

Renzo Bossi, vita privata

Il nome di Renzo Bossi, negli anni, è stato accostato a diverse donne, tra di loro, una delle più note è la showgirl di Elena Morali. Il figlio del fondatore della Lega Nord è convolato a nozze il 20 gennaio 2024 a Gemonio, con Izabela Corina, imprenditrice di origini rumene. La cerimonia si è svolta nelle sale del museo civico dedicato a Floriano Bodini con rito civile.

Renzo Bossi smentisce la morte del padre Umberto

Renzo Bossi, il 30 agosto 2024, si è trovato a dover smentire una notizia, lanciata da Dagospia, che annunciava la morte del padre Umberto Bossi. Dopo il diffondersi della novella, l’imprenditore ha avvertito tutti del fatto che il fondatore della Lega si trovi, in questo momento, in un buon stato di salute, come rivelato da AdnKronos: “Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa”. Renzo Bossi ha visto il lato positivo di tutta questa faccenda: “È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita”.