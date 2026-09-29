Paris Fashion Week 2026, Rosalía trasforma il tutù nero in un look da street style

Tra cardigan grigio, tulle nero e décolleté vertiginose, Rosalía porta il tutù fuori dal palcoscenico e lo trasforma in street style a Parigi

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La Paris Fashion Week 2026 è appena iniziata e Parigi si è già riempita di celebrity, fotografi e look destinati a finire nel radar della moda. Tra i primi arrivi capaci di catalizzare l’attenzione c’è Rosalía, che per le strade della capitale francese ha scelto un outfit solo apparentemente semplice, costruito intorno a un capo che ormai sembra essere diventato parte integrante del suo guardaroba: il tutù.

Rosalía alla Paris Fashion Week 2026, il tutù diventa street style

Cardigan grigio, gonna scura e un paio di décolleté: sulla carta, quasi una divisa da signora perbene. Poi lo sguardo scende di qualche centimetro e la storia cambia completamente. Rosalía è arrivata a Parigi per la Paris Fashion Week 2026 trasformando il balletcore in qualcosa di decisamente meno lezioso e molto più vicino alla sua estetica.

Il punto di partenza del look è un cardigan girocollo grigio antracite, dalla lavorazione fine e dall’allure volutamente quotidiana. Il risultato ha quasi qualcosa di accademico, a metà strada tra il guardaroba di una studentessa parigina e quel gusto librarian che negli ultimi tempi continua a riaffacciarsi sulle passerelle.

È però la gonna a spostare completamente l’equilibrio dell’outfit. La silhouette parte aderente sui fianchi, con una sezione superiore scura in tessuto dall’effetto tweed e un motivo appena accennato, per poi aprirsi bruscamente all’altezza delle cosce in una corona di tulle nero. Un vero e proprio tutù in miniatura, rigido e voluminoso abbastanza da spezzare la linearità della pencil skirt senza trasformare il look in un costume.

Rosalía lo porta con una naturalezza che rende quasi credibile l’idea di passeggiare per Place Vendôme vestite da ballerina dark. Il riferimento al balletto c’è, ed è evidente, ma viene subito contaminato da elementi molto più urbani e aggressivi.

A completare lo styling ci sono collant neri velati e le décolleté Tribtoo di Saint Laurent, un modello con plateau importante, tacco vertiginoso e punta nera lucida a contrasto con la tomaia marrone-beige. Scarpe che non cercano minimamente la delicatezza delle classiche ballerine e che, anzi, riportano il look su un terreno più provocatorio. I maxi occhiali da sole, ampi e quasi avvolgenti, aggiungono un altro dettaglio volutamente fuori scala.

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Dal balletcore all’estetica di LUX

Il tutù non arriva per caso nel guardaroba di Rosalía. Negli ultimi mesi la cantante spagnola ha costruito attorno alle suggestioni del balletto una parte importante della propria immagine, accompagnando anche visivamente il nuovo capitolo artistico legato a LUX.

L’estetica della ballerina, però, nelle sue mani non è mai particolarmente romantica. Niente fiocchi delicati e rosa cipria portati in maniera letterale. Rosalía prende gli elementi più riconoscibili del balletcore e li sporca, li irrigidisce, li porta verso il punk, il gotico o addirittura il fetish. Il tutù diventa così meno abito da palcoscenico e più strumento di styling.

Durante gli ultimi mesi ha alternato silhouette molto diverse tra loro, utilizzando gonne di tulle, costruzioni voluminose e riferimenti al mondo della danza tanto sul palco quanto fuori scena. Ha indossato versioni nere e destrutturate, modelli candidi e più eterei e persino interpretazioni costruite con materiali decisamente lontani dalla tradizione classica.

Tra i look più incisivi c’è stato anche quello firmato dalla designer londinese Yasmina, dove il tutù era inserito all’interno di una costruzione molto più audace, con trasparenze, latex e dettagli metallici. Sul palco, invece, il linguaggio si è fatto ancora più teatrale, passando anche attraverso creazioni scultoree realizzate su misura.

A Parigi Rosalía compie però un’operazione diversa. Non porta il tutù all’estremo: lo inserisce in un look che per tre quarti potrebbe appartenere a un guardaroba autunnale assolutamente normale. Ed è proprio qui che il contrasto diventa interessante. Il cardigan grigio smorza la teatralità del tulle, mentre la gonna a tubo gli offre una struttura più adulta e meno fiabesca.