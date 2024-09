Rosalia, il super party di compleanno a Parigi

Un compleanno in grande stile per Rosalia. La cantautrice, complice la Fashion Week, ha scelto di spegnere le sue prime 32 candeline a Parigi. E, per l'occasione, ha voluto intorno a sé gli amici più cari: top model, influencer e star di Hollywood si sono riunite all'Hotel Particulier per un party da manuale.