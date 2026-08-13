Indipendente, luminosa, second hand: la casa che sogniamo (ma non possiamo permetterci)

La casa che vogliamo è uno spazio capace di raccontarci, proteggerci e coccolarci. Anche quando il mercato immobiliare sembra remare nella direzione opposta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

iStock La casa dei sogni della Gen Z

La casa, per noi, è diventata una questione molto più seria di quanto possa sembrare. Dietro la mera estetica c’è infatti un desiderio piuttosto concreto: avere finalmente uno spazio che non sia soltanto il posto in cui dormiamo, ma il luogo in cui possiamo riconoscerci. Siamo cresciuti in un’epoca in cui tutto si muove velocemente e forse proprio per questo abbiamo sviluppato un’idea quasi ostinata della casa come punto fermo. La vogliamo luminosa, personale, abbastanza elastica da accompagnare giornate molto diverse tra loro. Soprattutto, vorremmo che fosse nostra nel senso più ampio del termine: che non significa di proprietà, ma costruita intorno al nostro modo di vivere.

Il paradosso, a questo punto, è evidente. Abbiamo probabilmente più riferimenti visivi di qualsiasi generazione precedente, ma meno certezze sull’accesso alla casa. Conosciamo stili, designer, materiali e soluzioni d’arredo perché li incontriamo ogni giorno sui social, allo stesso tempo affitti elevati e salari non sempre adeguati ci costringono spesso a ragionare su metrature irrisorie, convivenze prolungate e appartamenti temporanei. Sappiamo benissimo come vorremmo abitare, ma non sempre possiamo scegliere dove e quanto spazio avere. È dentro questa contraddizione che prende forma la casa dei nostri sogni.

Com’è la casa che sogniamo: prima del design viene il bisogno di spazio

Quando immaginiamo la casa ideale, il desiderio sembra andare in una direzione precisa: più libertà. Una rilevazione di Immobiliare.it condotta nel 2021 su giovani tra i 15 e i 30 anni indicava la casa indipendente come soluzione preferita dal 53% degli intervistati, mentre il 36% sceglieva l’appartamento e l’11% il loft.

Per noi lo spazio è diventato una forma di autonomia. Una stanza in più significa poter lavorare senza farlo dal letto o dal divano, una cucina abbastanza ampia significa trasformare un gesto quotidiano in un momento da condividere con chi amiamo, un balcone o un piccolo giardino permettono di avere un rapporto con l’esterno che gli anni della pandemia ci hanno insegnato a non considerare scontato.

Proprio in quel periodo abbiamo sperimentato in maniera quasi brutale cosa succede quando ogni parte della vita viene compressa nello stesso ambiente. Studio, lavoro, tempo libero e relazioni hanno perso i loro confini fisici e, una volta tornati fuori, il bisogno di recuperarli non è scomparso.

Da qui nasce anche l’attrazione per il verde. Le piante non sono soltanto un accessorio decorativo da sistemare vicino alla finestra, ma diventano un modo economico e immediato per modificare la percezione di un ambiente e renderlo meno impersonale, introdurre un elemento vivo dentro spazi spesso standardizzati. È significativo che, nel nostro ideale domestico, la natura compaia così spesso. Se non possiamo sempre scegliere una casa grande, vogliamo almeno che sembri respirare.

Il nostro gusto nasce online, ma non resta online

A rendere particolare il nostro rapporto con l’abitare è anche il modo in cui abbiamo imparato a formare il gusto. Per decenni l’immaginario domestico è passato soprattutto attraverso cataloghi, riviste e televisione. Noi abbiamo invece a disposizione un archivio praticamente infinito. In pochi minuti possiamo scoprire una casa modernista californiana, un appartamento parigino pieno di antiquariato e una cucina giapponese essenziale, salvando un dettaglio da ciascuna (qualcuno ha detto Pinterest?).

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Questo continuo accesso alle immagini ha prodotto un gusto meno compatto e più contaminato. Non sentiamo per forza il bisogno di arredare tutto secondo un unico stile. Ci interessa, piuttosto, creare combinazioni che abbiano un senso per noi. Un mobile contemporaneo può convivere con una lampada recuperata, una sedia di famiglia con un tavolo economico, una ceramica artigianale con una libreria industriale comprata online. L’idea di coerenza lascia spazio a quella di identità.

E proprio per questo il second hand non è più percepito semplicemente come l’alternativa economica al nuovo. Il riuso permette di costruire ambienti meno prevedibili, ma risponde anche a una sensibilità cresciuta insieme a noi: comprare meno, allungare la vita degli oggetti, chiedersi da dove arrivino. Le piattaforme di seconda mano hanno reso naturale questo comportamento nell’abbigliamento e ora lo stesso meccanismo entra in casa. Un oggetto già vissuto può essere desiderabile proprio perché non arriva privo di passato.

A questo si aggiunge il fascino del design storico. Pezzi firmati, sedute degli anni Sessanta e Settanta, lampade scultoree e mobili italiani del Novecento circolano sempre più spesso nelle nostre bacheche digitali. Ma anche qui il desiderio si adatta alle possibilità.

Arredare significa raccontarsi

Se i mobili possono dipendere dal budget, i dettagli dipendono molto di più da noi. È forse per questo che nelle case dei venti-trentenni di oggi l’identità emerge soprattutto dagli oggetti piccoli come fotografie, poster, libri, dischi, ceramiche, stampe, ricordi di viaggio. Elementi semplici, ma dal forte potere narrativo.

Siamo una generazione cresciuta nella smaterializzazione, dalla musica alle foto, dai film ai libri, tutto vive sugli schermi. Eppure proprio per questo riscopriamo il valore degli oggetti fisici. Il vinile, per esempio, non serve solo ad ascoltare musica ma è soprattutto una scelta estetica e identitaria, un modo per portare un artista nello spazio domestico.

Lo stesso vale per fotografie stampate, libri in vista o oggetti artigianali. In una quotidianità dominata da contenuti che scorrono e scompaiono, alcuni oggetti diventano ancore, restano, accumulano memoria, danno peso al tempo. È una risposta alla natura effimera del digitale.

Una casa deve cambiare insieme a noi

Il nostro ideale domestico, però, non può essere separato dalla realtà delle nostre vite. Abitiamo spesso in spazi piccoli, ci trasferiamo più facilmente e lavoriamo in modo meno rigido rispetto al passato. Per questo la casa deve adattarsi senza continui cambi strutturali.

La multifunzionalità diventa quindi un’esigenza prima ancora che una tendenza. Un ambiente può ospitare attività diverse nella stessa giornata e l’arredo deve accompagnare questi passaggi. Non sorprende che ci interessino soluzioni mobili e leggere: non per riempire la casa di gadget, ma perché pochi metri quadri devono fare più cose.

Anche i piccoli trend domestici nati sui social vanno letti in quest’ottica. Gli angoli dedicati al caffè, alla musica o alla lettura non sono solo scenografie ma modi per dare funzioni precise a spazi ridotti. Quando non possiamo avere una stanza in più, creiamo confini simbolici.

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Lo stesso vale per la luce. Il passaggio da un’illuminazione unica e centrale a fonti diffuse è prima di tutto un compromesso necessario: una lampada accesa accanto al divano cambia atmosfera e funzione, la stessa stanza può essere operativa di giorno e più raccolta la sera. È un gesto minimo, ma risponde alla stessa esigenza: rendere flessibile ciò che non possiamo ampliare.

La casa che sogniamo parla soprattutto di libertà

In definitiva, per una generazione che entra nell’età adulta in modo instabile, la casa è insieme promessa e limite: la vorremmo stabile, ma viviamo mobilità; la vorremmo nostra, ma spesso è in affitto; la vorremmo più grande, ma è sempre più costosa.

Per questo ci aggrappiamo ai dettagli. Quando non possiamo cambiare lo spazio, ne cambiamo il senso e allora un mobile recuperato, una lampada, una foto stampata, una pianta sul davanzale sono piccole cose che fanno appartenenza. La casa ideale resta luminosa, indipendente e più ampia di quella che abbiamo. Ma ciò che cerchiamo davvero è più semplice: un posto in cui non doverci adattare continuamente cambiando noi stesse.