Una parete di quadri che sembra curata da un gallerista, con equilibrio e personalità

Dal fil rouge tra le opere alla scelta delle cornici fino alle altezze giuste: le regole per una parete galleria elegante e mai caotica.

Foto di Chiara Guarino

Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Una parete di quadri che sembra curata da un gallerista, con equilibrio e personalità
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L'approccio eclettico mescola stili e finiture: accostare una cornice dorata a una più sobria crea un cortocircuito visivo affascinante, tenuto insieme dal filo conduttore vintage.
Quali quadri scegliere per una gallery wall? Come bilanciare colori e forme nei quadri? Dove posizionare una gallery wall in casa?

Una parete spoglia è molto più di una superficie architettonica: è una tela da riempire. Nel mondo dell’interior design poche soluzioni hanno la forza espressiva di una gallery wall ben studiata. Questo espediente, nato nei saloni espositivi parigini dell’Ottocento, è tornato prepotentemente di moda ed è oggi un pilastro dell’arredamento contemporaneo. Sopra un divano in velluto, lungo un corridoio altrimenti anonimo o ad accompagnare i gradini di una scala, una parete galleria cambia l’atmosfera di un intero ambiente.

Cinque piatti tondi in ceramica con ritratti femminili dipinti, disposti su una parete color terracotta sopra un divano.
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Un fil rouge tiene insieme la composizione: qui la serie di ritratti condivide soggetto e palette, e sopra un mobile va tenuta a 15-25 centimetri dallo schienale.

Il confine tra composizione artistica e ammasso caotico di cornici, però, è sottile. Per ottenere un risultato che catturi lo sguardo senza affaticarlo, ogni elemento va orchestrato con la precisione di un curatore. Non si piantano chiodi a caso: si segue un percorso fatto di scelte cromatiche, geometrie e sensibilità personale.

Il filo conduttore

Il primo passo per una gallery wall memorabile arriva molto prima del martello, nella selezione delle opere. L’equilibrio visivo nasce individuando un fil rouge, un tema sotteso che leghi elementi anche molto diversi tra loro. Questo filo conduttore può assumere più forme. Può essere una palette cromatica precisa, in cui un colore dominante ricorre nei vari soggetti e crea un dialogo tra le stampe. Oppure la scelta del monocromatico, magari con la fotografia in bianco e nero, che regala subito un’allure sofisticata a qualsiasi stanza.

La resa migliore, spesso, arriva mescolando i generi. Una parete di soli dipinti a olio classici appesantisce l’ambiente, una di soli poster grafici rischia di risultare fredda. Meglio combinare fotografia d’autore, illustrazioni minimaliste, schizzi a matita, acquerelli leggeri e persino oggetti tridimensionali. Un piccolo specchio vintage, una lettera in ottone o una maschera di ceramica tra le stampe aggiungono profondità e una texture che invita a soffermarsi sui dettagli.

Gallery wall di cinque fotografie di mare e acqua in cornici nere sottili identiche, appesa sopra un divano chiaro
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Cornici tutte identiche in metallo nero e una palette monocromatica spostano l’attenzione sul contenuto, per un aspetto ordinato e rigoroso da galleria d’arte.

La cornice

Scelte le opere, l’attenzione si sposta sulla cornice, elemento spesso sottovalutato che fa da ponte tra l’arte e la stanza. Gli approcci sono due, opposti ma ugualmente validi. Il primo guarda alla galleria d’arte contemporanea e punta all’omogeneità: cornici tutte identiche, per esempio in metallo nero opaco, rovere naturale o laccato bianco, spostano l’attenzione sul contenuto e danno un aspetto ordinato e rigoroso.

Soggiorno con parete in mattoni bianchi coperta da una gallery wall di stampe incorniciate e una testa di cervo decorativa in legno.
La resa migliore arriva mescolando i generi: stampe grafiche, fotografia e oggetti tridimensionali come la testa di cervo aggiungono profondità e texture alla parete galleria.

Il secondo, più eclettico e bohémien, prevede un mix calcolato di stili e finiture. Accostare una cornice dorata da mercatino a una sottile cornice in plexiglass crea un cortocircuito visivo affascinante. Per non scivolare nel disordine, però, serve l’asso nella manica dei galleristi: il passepartout. Questo cartoncino, di solito bianco o crema, separa l’opera dalla cornice, le dona respiro e la valorizza. Ed è soprattutto un elemento uniformante: anche la composizione più eterogenea trova coerenza se ogni opera è circondata da un generoso margine bianco.

Proporzioni e altezze

Quando il layout convince, si passa al muro. Per evitare fori inutili, i professionisti ricalcano il perimetro di ogni cornice su carta da pacchi, segnano il punto del gancio e ritagliano le sagome. Fissate alla parete con nastro di carta, le sagome mostrano l’ingombro reale: si verifica l’effetto e si piantano i chiodi direttamente attraverso i punti segnati, togliendo poi la carta. In questa fase contano alcune proporzioni precise.

Sagome rettangolari in carta da pacchi fissate con nastro a una parete bianca, accanto a due cornici, per pianificare una gallery wall.
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Prima dei chiodi, i professionisti ricalcano ogni cornice su carta da pacchi e la fissano al muro: le sagome mostrano l’ingombro reale ed evitano fori inutili.

Su una parete libera, il centro della composizione dovrebbe stare a circa 145-150 centimetri da terra, all’altezza degli occhi di una persona media. Se invece la parete sormonta un mobile, come un divano o una madia, il margine inferiore del quadro più basso va tenuto tra i 15 e i 25 centimetri sopra l’arredo, così da creare un legame visivo senza schiacciarlo. La larghezza totale, infine, dovrebbe coprire circa due terzi di quella del mobile.

Una gallery wall non è mai un progetto chiuso, ma un’entità viva. Conviene lasciarle spazio per crescere nel tempo, con un nuovo ricordo, una stampa comprata in viaggio o un disegno di cui ci si innamora.

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