La casa in California ristrutturata in sei mesi che non sembra tale

Appassionato di interior design, ne ha fatto tema di studio spinto da sempre dalla creatività e dalla condivisione di pillole sull'abitare.

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING La libreria nera a tutta parete è il pezzo più audace del progetto: scaffali profondi con dettagli in ottone, oggetti accumulati nel tempo, non allestiti per le foto. Contro questo fondale, il tavolo in massello diventa qualcosa di più

C’era una data fissa e non era negoziabile: il bambino sarebbe arrivato quando sarebbe arrivato. La coppia viveva sulla Costa Est. La casa era a Saratoga, nella Bay Area in California – anni Novanta, soffitti ribassati senza ragione, cornici color ciliegio dappertutto, pavimenti in rovere rosso che urlavano un’epoca. Carolyn Brandwajn, designer californiana e fondatrice di CBespoke, studio di interior design residenziale della Bay Area, aveva sei mesi. Non uno di più.

Il risultato che si vede nelle fotografie non racconta nessuna fretta. È quello che colpisce di più: non tanto quello che è cambiato, ma quanto sia difficile capire com’era prima.

La regola d’ingresso: niente strutture

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING

Il primo principio del progetto era anche il più difficile da rispettare: nessun intervento strutturale. Ogni modifica che richiede permessi, tecnici e collaudi mangia tempo in modo non lineare – un mese di lavori può diventare tre, tra pratiche e imprevisti. L’unica eccezione è stata una parete non portante vicino al frigorifero, spostata per raddoppiare lo spazio utile della cucina. Tutto il resto è stato risolto con materiali, vernici e arredi.

La stessa logica ha governato gli acquisti: niente ordini su misura con tempi di consegna incerti. Solo articoli a magazzino, con date garantite. In una ristrutturazione con scadenza rigida, aspettare un elettrodomestico significa bloccare l’intera catena di lavoro.

La cucina: ante verniciate, non sostituite

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Le ante della cucina erano strutturalmente valide. Cambiarle avrebbe richiesto settimane. Carolyn le ha fatte verniciare in Creamy White di Benjamin Moore, storico produttore americano di vernici e punto di riferimento per i progettisti residenziali, e ha sostituito solo la ferramenta, scegliendo un mix di ottone brunito e nichel. Sul lato opposto all’isola principale ha aggiunto un piano in noce, per dare calore a una stanza altrimenti dominata dal bianco e dal marmo. Sopra al centro, una struttura in ottone con pentole in rame appese organizza verticalmente uno spazio che avrebbe potuto restare generico.

Il piano dell’isola, ampio abbastanza da diventare il centro della vita domestica, è in legno massiccio scuro: un controcanto ai frontali chiari, efficace quanto una decisione di progetto più complessa.

Il pavimento: levigato, non rimosso

Il rovere rosso correva per tutta la zona giorno in open plan. Rimuoverlo e sostituirlo avrebbe mangiato almeno due settimane. Carolyn ha optato per la levigatura e la ritintura con una nuance più contemporanea. Il legno è rimasto, ma racconta un’altra storia. In un open plan dove il pavimento è sempre in vista, era la mossa più veloce e quella con il maggiore impatto visivo.

Le modanature in ciliegio che correvano lungo i soffitti di ogni stanza hanno ricevuto lo stesso trattamento: non rimosse, ma dipinte dello stesso colore delle pareti fino a sparire. Poi Carolyn ha aggiunto una boiserie bassa per ribilanciare visivamente quelle cornici alte e dare alle pareti proporzioni più contemporanee. Nessun martello.

Il soggiorno e lo studio: il nero che tiene insieme tutto

Nella zona giorno, il pezzo più audace è una libreria a parete laccata nera, che va dal pavimento al soffitto e copre un’intera parete della sala da pranzo. Scaffali profondi, ottone nei dettagli, e sopra i ripiani una collezione di oggetti – libri, ceramiche, pezzi in ottone, vasi – accumulata nel tempo, non allestita per le foto. Il tavolo al centro è in legno massello, con venature evidenti, circondato da sedie in pelle beige rosata con struttura in legno scuro. Contro una libreria nera, tutto questo diventa qualcosa.

Nell’ambiente adiacente, la stessa boiserie bianca a pannelli che percorre le pareti dell’intera zona giorno trasforma quello che era un ingresso anonimo in una stanza con un suo carattere preciso. Una poltrona girevole verde oliva, un tavolino basso, un’applique in ottone, un quadro monocromo con rilievo a cerchi concentrici. Bastano quattro elementi.

La camera padronale: togliere il controsoffitto, aggiungere un baldacchino

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING

Prima dei lavori, la camera padronale aveva un controsoffitto ribassato senza motivo, che comprimeva lo spazio. Eliminarlo è stata l’unica operazione tecnica nella zona notte. Dopo, è bastato un giorno – il tempo per posizionare i mobili – per chiudere la stanza.

Il risultato punta tutto su pochi elementi calibrati: un letto a baldacchino in legno scuro senza drappeggi, con la struttura che basta da sola, due applique in ottone fissate ai montanti laterali al posto dei comodini, un divano rotondo grigio antracite nell’angolo destro come spazio di lettura. Sul lato finestra, tende lunghe color crema fino al pavimento e una pianta. Sul lato opposto, un quadro astratto con toni terracotta e blu. La boiserie a pannelli che percorre le pareti è la stessa del piano di sotto: un filo che lega tutta la casa senza urlarlo.

Il bagno padronale: via i pensili, dentro la luce

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING

Il bagno padronale aveva due problemi: una parete di pensili che rubava spazio, e un controsoffitto ribassato che rendeva la stanza cupa nonostante le dimensioni. La soluzione è stata eliminare entrambi. Via i pensili – lo spazio di archiviazione era già sufficiente nel doppio lavabo e nel tavolo da toeletta integrato, con sette cassetti – e via il controsoffitto, sostituito da un lucernario che ha trasformato la stanza.

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING

Il piano del doppio lavabo è in marmo Calacatta, la pavimentazione in pietra chiara, le pareti bianche, la rubinetteria in nichel lucido. Al posto dei pensili è entrata una vasca da incasso grande abbastanza per i bambini. Accanto alla toeletta, uno sgabello basso in legno. Niente che distragga dalla luce che scende dall’alto.

Il bagno di servizio racconta un’altra storia, e lo fa in modo deliberato: un lavabo monolitico in marmo nero con venature oro e grigio, ricavato da un unico blocco di pietra, con rubinetteria a parete in ottone e specchio asimmetrico con cornice sottile. Un pezzo che vale il prezzo dell’intera stanza.

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING

La camera della figlia: rosa con carattere

Agnieszka Jakubowicz/Alicja T. - IPA LIVING

La figlia voleva tutto rosa. Carolyn non si è opposta, ma ha lavorato sulla texture per evitare che il colore diventasse solo decorazione. Carta da parati in sisal sulle pareti – una fibra naturale che aggiunge profondità senza aggiungere altri colori – e una poltronina bouclé rosa come elemento morbido. Angolo lettura sotto la finestra, scaffali a incasso sul lato, bagno en suite con vasca rivestita in marmo bianco che riprende le tonalità della stanza. Il rosa resta, ma reggerà negli anni.

Sei mesi dopo

Il bebè è tornato dall’ospedale mentre la squadra delle pulizie finiva l’ultimo passaggio. La casa era pronta: non approssimativamente pronta, non “ci sistemiamo dopo”. Pronta.

Quello che colpisce, guardando le fotografie di questa casa di Saratoga, non è la velocità. È che non si vede. Una ristrutturazione rapida ben fatta non lascia tracce di urgenza: lascia solo una casa con una logica riconoscibile e materiali che non chiedono di essere giustificati. Come se fosse sempre stata così.